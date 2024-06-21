印尼线上赌博严重 成立小组根除网络赌博

（雅加达综合讯）印度尼西亚政府上周成立根除网络赌博特别工作组，加大力度打击网络赌博活动。

据《雅加达邮报》和《雅加达环球报》报道，根除网络赌博特别工作组由警方、军方、通信与资讯科技部等多个部门的代表组成，并由政治、法律与安全统筹部长哈迪领导。

工作小组将立即展开三项行动：冻结钱骡银行户头、打击网上赌博下注户头，以及打击为网络赌博提供服务的迷你市场。

哈迪星期三（6月19日）在记者会上披露，警方正在调查约5000个与网络赌博有关联的银行户头。这些账户最近因涉嫌被卜基或组织赌博活动的集团利用，而被金融交易报告与分析中心冻结。

根据警方的统计，从去年至今年4月，警方在全国接获1988起网络赌博案件，3145名嫌犯涉案。

根除网络赌博特别工作组发现有迹象表明，网络赌博团伙诱使人们开设新的银行户头，并将户头卖给卜基用于网上赌博交易。这些受诱骗的人大多是乡村居民。此外，有迹象表明，玩家可以在迷你市场为自己的网络赌博户头存入资金。

印尼当局已要求执法人员调查各地的可疑活动。通信与资讯科技部也将禁止公众浏览赌博网站。

在印尼，任何形式的赌博，无论是线上还是线下，都是非法的。赌博活动的参与者或组织者可面对最高10年监禁和2500万印尼盾（约2050新元）罚款的惩罚。另外，分发在线赌博软件的人可面对最高六年监禁和10亿印尼盾罚款的惩罚。

今年1月，“电子交易和信息法修正案”获总统佐科签署生效。新法明确禁止网络赌博，对罪成的赌博网站经营者处以最高10年监禁和最高100亿印尼盾罚款的严厉刑罚。

政府的统计数据显示，去年有多达320万印尼人上网赌博，估计有327万亿印尼盾交易。哈迪称，网络赌博的受害者不仅有成年人，还包括儿童，后者约占所有玩家的2%。

印尼最近有多起与网络赌博有关的事件引起关注。6月初，东爪哇省一名女警发现同为警察的丈夫将年终奖金挥霍在网络赌博后，纵火烧死丈夫。5月，巴布亚地区一名警员因沉迷网络赌博欠下8亿1930万印尼盾的债务，因还不起债而自杀身亡。