马国警方侦破银行人员与不法团伙勾结盗提案

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方侦破银行人员与不法团伙勾结盗提案，揭发有银行职员协助不法分子篡改客户资料，把客户的指纹和照片等改为不法分子的信息，再堂而皇之地取走存款。

根据初步调查，这个不法团伙精心策划约一年后才干案，并用此手法从四名银行户头持有人的定期存款户头中，盗取总额2420万令吉（约696万新元）的现金。

马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五（6月21日）召开记者会说，警方本月6日接获受害人投报后，成立专案小组展开调查，并于6月13日至20日在多个地区，包括霹雳和沙巴州展开行动，逮捕了14名嫌犯，其中包括四名银行经理在内的银行职员。

警方调查发现，不法团伙以24万令吉至100万令吉不等的报酬，收买银行定期存款部门的经理和职员，并于今年4月首次干案。

南利说，这个团伙善于伪造文件。由于有银行内鬼里应外合，且遵守银行规定的提款程序，因此一开始没有人发现问题，直到一名受害人到银行更新户头资料时，惊觉存款不翼而飞，才揭发此事。警方目前援引刑事法典诈骗条文调查此案。

此案引起国家银行高度重视。国家银行（央行）已要求涉案银行，退还所有受影响客户共2420万令吉的定期存款。

央行强调，金融机构职员的诚信至关重要，所有金融机构须实施高水平的道德准则，以保障客户的资金及金融体系的声誉。

另一方面，南利指出，今年截至6月16日，警方共接1万4846起商业罪案投报，损失数额超过10亿令吉，平均每天发生88起商业罪案。

他说，据统计，警方在2024年第24周（6月10日至6月16日）接获的商业罪案投报同比略增1%，但损失金额却激增27%。过去两周，损失总额从9亿5904万令吉，激增1亿1264万令吉，达到10亿7169万令吉。