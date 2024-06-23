伊党再次否认谈判加入团结政府

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党伊斯兰党表明从未与任何政党谈判加入首相安华领导的团结政府，伊党会继续“拒绝安华、拒绝民主行动党”。

马国政坛多个月来盛传伊党与希盟成员人民公正党谈判加入执政联盟。社交媒体近期流传，伊党可能在槟城双溪峇甲州议席补选于7月6日投票前后，宣布加入团结政府。

通讯部长及政府发言人法米星期六（6月22日）在双溪峇甲补选提名程序结束回答记者询问时不置可否，只说：“确实有各种讨论。我们看到首相与伊党州务大臣的讨论，或首相与（反对党）国会议员的讨论。”

据《新海峡时报星期刊》报道，伊党署理主席端依布拉欣说：“我们将继续留在反对党阵营制衡政府。”

他补充说，伊党将全力加强国民联盟各成员党的合作，以应对未来的任何补选或选举。

端依布拉欣认为，有关伊党可能加入团结政府的各种传言，其实反映了团结政府的弱点。

端依布拉欣星期六晚在双溪峇甲的国盟首场造势活动上重申，伊党不会加入团结政府，并向选民保证，在下一届全国大选前，伊党将坚守“拒绝安华、拒绝民主行动党”的诺言。“我们没理由像巫统那样支持希盟。”

他强调，无论伊党内部或国盟各党之间，都不曾就加入团结政府进行任何谈判或讨论。

伊党宗教师理事会主席阿末雅哈亚也说，伊党并没与团结政府展开任何关于加盟的讨论。

他说，国盟将专注双溪峇甲州议席补选。“如果我们真要（与团结政府）成为朋友，我们就不会（在双溪峇甲补选）与他们对垒。”

去年10月，安华曾邀请伊党加入执政联盟，端依布拉欣当时公开拒绝安华的邀请，称伊党会与国盟盟友一起入主布城。