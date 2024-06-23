普拉博沃会见盟友独漏佐科亲信

（雅加达综合讯）印度尼西亚候任总统普拉博沃日前会见了支持他竞选总统的盟党领导人，但未见总统佐科的盟友，惹人猜疑普拉博沃的效忠对象是否已出现变化。

《雅加达邮报》报道，也是国防部长的普拉博沃上星期四（6月20日）在社交媒体上传照片，显示他和以他为首的“印尼前进联盟”（Onward Indonesia Coalition）主要政党领导人会面，包括民主党的阿古斯、戈尔卡党的艾尔朗加、国家使命党的祖基菲利、印尼人民浪潮党（Gelora）的阿尼斯和国有企业部长埃里克。

不过，联盟中亲佐科的成员党领袖，如印尼团结党党魁卡桑、新月星党、印尼改革运动党和正义繁荣人民党的领导人都没有出现在照片中。

普拉博沃没有说明这次会面的时间，以及他们谈了什么。目前是普拉博沃为10月接棒做准备及筹组内阁的敏感时期，因此他与盟党领袖会面难免引起外界猜测是否和组阁有关。

也是经济事务统筹部长的艾尔朗加否认他们商讨组阁一事，只说受邀听普拉博沃发表关于国家未来的讲话，但他没有透露更多细节。

也是前总统尤多约诺儿子的阿古斯则在Instagram写道：“国防部长（普拉博沃）传达了与当前形势紧密关联的看法。良好的领导和管理技能是国家成功进步的关键。”

尽管艾尔朗加等人对这次会面都只是轻描淡写，但印尼智库政治参数分析员阿迪认为，曾是普拉博沃副手人选之一的埃里克在场，佐科的盟党领袖却缺席，已引起各种议论。

他说，根据上载的照片，在场的“只有对普拉博沃绝对忠诚的人”。“看到这些照片后，公众自然会认为，印尼前进联盟现已是一个让普拉博沃发挥更大影响力的联盟。”

在今年2月的总统选举竞选期间，普拉博沃和他的支持者都自称是“佐科团队”；普拉博沃也多次表明，如果当选，会延续佐科政府的政策。

对于这次会面引发普拉博沃与佐科关系生变的揣测，佐科幼子卡桑澄清，他并没有被排除在外，他当天也有出席，只是到得比较晚。“（拍照时）他们在等候室，而我还没到。”

慕燕妮吁下届政府审慎理财

另一方面，现任财长慕燕妮呼吁普拉博沃，在规划未来施政项目时要保障国家预算。学者认为，从佐科政府过渡到普拉博沃政府，财政部和慕燕妮将发挥关键作用。

慕燕妮告诉印尼时代网（Tempo），她已和普拉博沃的团队就2025年财政预算的管理展开讨论和协调，以了解新政府要推行的项目的预算要求和实施机制。

她说，相关方面已开始讨论制定明年度的预算案，预计赤字介于占国内生产总值的2.21%至2.80%。她也说，新政府应该能够保持财政审慎和可持续。