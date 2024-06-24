俄罗斯将帮助越南开发核电站

（河内综合电）俄罗斯国家原子能公司总经理利哈切夫星期一（6月24日）说，在总统普京访问河内期间，俄罗斯提出帮助越南发展核电站。

利哈切夫6月19日在随行普京访越期间，与总理范明政会面。范明政在会面中说，虽然越南还没有恢复发展核电的主张，但考虑将核能作为落实2050年净零排放承诺的重要解决方案。他建议俄越两国推动核科学技术领域的合作。

利哈切夫告诉范明政，俄方愿继续促进双边合作，尤其是核科学研究、风电等领域并向越南人才培训提供帮助。

利哈切夫在采访中告诉俄新社：“在与越南总理的谈话中，我们提供了所有可能的合作选择。俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）不仅向外国合作伙伴提供高功率核电站，还提供低功率核电站，包括陆基和浮动版本。”

由于日本福岛核事故和预算限制，越南此前放弃了2016年建造两座核电站的计划。利哈切夫说，在这之前，俄罗斯国家原子能公司曾向河内提出了一个基于俄罗斯先进反应堆的高功率机组的项目。

近年来，东南亚各国对核能的兴趣明显增加。随着气候变化导致的全球变暖，各国迫切需要摆脱依赖煤炭和天然气。与太阳能和风能不同，核能不依赖天气，可以成为稳定的基本负荷电力来源。

印度尼西亚正计划改革，允许小规模核电项目落地。菲律宾去年签署协议，将从美国进口核技术和材料，希望在2030年代初建成一座商业核电站。泰国计划发展小型模块化反应堆发电厂。新加坡则计划培训至少100名核安全专家，以使核电在2050年满足新加坡约10%的电力需求。

虽然核反应堆在福岛第一核电站的事故后变得更安全，但东南亚各国在核能方面仍有所欠缺。首先是技术方面。例如，小型模块化反应堆的技术还处于早期阶段，其经济效益尚未得到证实，成本可能很高。

另一障碍是经济和政治因素。相比风能、水电和太阳能项目，核电融资更加复杂。政策咨询公司Global Counsel副总监李玛丽莎说：“核电项目前期资本支出要高得多，在确保符合安全标准和妥善处理核废料方面有许多步骤，因此需要国家主导。”