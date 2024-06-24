袭击目标包括元首首相 马国逮捕八恐嫌

（布城综合讯）马来西亚政府宣布，上星期六（6月22日）在全国各地逮捕八名嫌犯，他们与恐怖组织“伊斯兰国”（IS，伊国组织）激进分子有联系。

当局指这些嫌犯的袭击目标包括国家元首苏丹依布拉欣、首相安华以及政府和警方高层。这是首相安华2022年11月上台以来，当局逮捕涉恐嫌犯人数最多的一次。

内政部长赛夫丁星期一（24日）在内政部召开记者会透露，柔佛、吉兰丹、霹雳和雪兰莪共四州警方的政治部当天同时展开活动。被捕的八名嫌犯包括两名女性。

赛夫丁说，这些嫌犯包括一名家庭主妇、一名建筑工人和一名前讲师，年龄介于25岁至70岁之间。警方援引“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”扣留他们。

警方调查发现，这些嫌犯认为马国领导人没有遵循回教“哈里发”领导模式而自行激进化，甚至密谋威胁国家重要人物。“初步调查显示，这些嫌犯的目标包括国家元首、首相、几位政要和警方高层。”

至于这八人是否与柔佛乌鲁地南警局袭警案有关，赛夫丁说，此事仍在调查中。

一名21岁男子上个月17日闯入乌鲁地南警局袭警，造成三名警员二死一重伤。男子当场遭警方击毙，他的父母和三个兄弟姐妹随后被控煽动恐怖主义，以及传播恐怖组织回教祈祷团（回祈团）的意识形态。

警方消息人士星期一告诉网媒“自由今日大马”，乌鲁地南袭警事件后，警方至今已经逮捕20多名涉恐嫌犯。

本月11日，一名工厂操作员因涉嫌支援IS恐怖组织，在太平地庭被控协助伊国组织成员保管及制造爆裂物。

两天后，当局援引2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA），提控柔佛麻坡一名园丁涉嫌在脸书支持伊国组织。被告与那名工厂操作员相互认识。警方星期天（24日）再逮捕六名与他们有联系的嫌犯。

马国在上个月的17至19日，三天内接连发生四起重大治安事件。在17日凌晨发生乌鲁地南袭警案后，当天下午，两名男子共乘一车，带刀直闯国家王宫要见元首。

隔天，联合执政党民主行动党副主席郭素沁接获匿名的子弹恐吓信。随后一天，一名喝醉酒的印度族男子闯入槟城柑仔园警局，企图抢夺警员的冲锋枪，结果遭警员制伏。事件中没人伤亡。