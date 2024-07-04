印尼发现世界最古老洞穴壁画

（巴黎综合电）在印度尼西亚苏拉威西岛南部一个石灰岩洞穴里的壁画，最近证实已有5万1200年之久，是迄今最古老的手绘壁画。

这幅已严重剥落的壁画描绘三个人围着一头大猪，2017年发现时并未确定年代。

澳大利亚格里菲斯大学的考古学家奥博特说：“这是讲故事的最古老证据。”

奥博特的团队2019年测出苏拉威西岛另一个洞穴里的壁画有将近4万4000年历史。这一次，他们采用一种新的激光技术和电脑软件，发现2019年壁画实际上有4万8000年之久。接着，他们以新技术检测2017年发现的壁画，得出至少5万1200年的结果。

奥博特说，没有人知道作画之人想说什么故事。他推测，这幅壁画很可能是第一批迁徙到澳大利亚的人类，途径东南亚时所创作的。人类最早在6万5000年前抵达澳洲大陆，因此奥博特不排除这幅壁画可能更久远。

科学家相信，早期智人大约于30万年在非洲大陆演变出来。人类已知的最早图像是在南非发现的，是用赭石绘制的简单线条和图案，约有10万年历史。

在发现苏拉威西洞穴壁画之前，最早的叙事壁画是有4万年历史，在西班牙卡斯蒂略洞发现的壁画。

另一名研究员布鲁姆说：“这次在印尼发现的非常古老的洞穴艺术让人们知道，欧洲并不是人们一直以为的洞穴艺术发源地。这个发现也说明，讲故事在人类历史，尤其是艺术史中的地位，比人们以前所认识到的要早得多。”