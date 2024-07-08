普拉博沃免费午餐挤压财政空间 市场心生不安

（雅加达／新加坡路透电）印度尼西亚候任总统普拉博沃有意推行孩童免费营养餐，但天下没有白吃的午餐，投资者和货币市场对于印尼政府是否有足够财政空间支撑这项庞大计划心生不安。

免费营养午餐计划是普拉博沃竞选时的主要承诺之一，项目分阶段推行，到了2029年推广至全国时预计花费450万亿印尼盾（约373亿新元）。根据印尼财政部明年的财政预算草案，当局明年将为项目拨款71万亿印尼盾，低于原先的预估金额。

目前尚不清楚印尼政府会如何筹集免费午餐计划所需的资金。普拉博沃团队反复强调国家的财政预算能够支撑这项计划，也向市场表明会遵守法定的赤字上限。

不过路透社在星期一（7月8日）的报道中指出，市场才刚刚习惯现任财长慕燕妮的稳定掌舵并肯定她在财政上的审慎作风，现在提出下一任政府可能作大笔支出，已开始引发市场不安。

报道称，免费午餐计划本不应引起焦虑。现任佐科政府任内，印尼财政状况改善，有财政盈余，政府债券评级提升，一些投资者更认同印尼应增加支出，以实现8％的经济增长目标。

不过，市场对普拉博沃如何为各项计划筹集资金，以及他会否通过削减投资及燃油等其他补贴来填补缺口感到不安。

安联投资（Allianz Global Investors）亚太地区固定收益首席投资官曾峥告诉路透社，印尼的财政风险确实在增加，市场可能因此要求印尼政府债券有更高的风险溢价。

她也说，由谁来接替慕燕妮的财长职务存在不确定性。

大笔政府债务将到期须偿还

《雅加达邮报》报道，现任政府积累的大笔政府债务将在普拉博沃任内到期，这将进一步限制普拉博沃政府的财政空间。

印尼财政部数据显示，接下来五年里到期的政府债务达3740万亿印尼盾。接下来三年，印尼政府每年须摊还的本金和利息达1300万亿印尼盾，占印尼政府明年财政总收入的43％。

政府一般通过再融资，也就是发放新债来偿还期满债务，以平衡财政支出和偿债。不过，这意味着印尼政府更加依赖借贷来度日。

分析指出，如果把举债用于基础设施等生产性支出，可通过倍增效应增加营收。不过，免费午餐计划属于消费支出，不会增加营收。

印尼2024年的财政赤字将大于原先预测。印尼议会财政预算委员会主席赛阿都拉星期一在一场听证会上说，预计财政赤字将占国内生产总值的2.7％，高于今年初预估的2.29％。他呼吁当局应重新考虑是否推行“无助于振兴经济增长和创造就业”的项目。