印尼呼吁美国投资矿产储备国家

（雅加达彭博电）重要矿产是推动地缘政治的“新石油”，印度尼西亚认为包括美国在内的发达国家应投资拥有大量重要矿产储备的国家，以降低供应链风险。

印尼外交部副部长帕哈拉（Pahala Mansury）上周接受彭博社采访时指出，世界正朝可再生能源转型，发达国家应该因应地缘经济的变化趋势，调整政策侧重点。这有助这些国家与全球最大的镍生产国印尼建立更好的经济关系。镍是生产电动车电池的重要原料。

中美博弈加剧的背景下，印尼正寻求谈成涵盖面广泛的重要矿产协议，以振兴经济。中国是印尼最大的贸易伙伴，也在镍加工业占据主导地位，但印尼认为美国也能在印尼的经济转型中发挥重要作用。

帕哈拉说，美国意识到可再生能源是具战略意义的领域。

美国早前颁布条例，限制电动车制造商从中国进口电池矿物，也和菲律宾讨论如何防止中国主导东南亚的镍加工业。

印尼去年看准机遇，寻求与美国谈成重要矿产协议，以让印尼政府根据拜登政府的《降低通胀法》享有数十亿美元的津贴、税务减免和贷款。

帕哈拉说，协议能否谈成讲求时机。印尼官员仍不断与美方接触，也寻求美国企业投资印尼的重要矿业。

他也指出，年底的美国选举结果不太可能改变中美博弈的轨道。印尼正为最不利的局面做准备，在招商引资方面采取多元化策略，这也让印尼更受其他合作伙伴青睐。

印尼也把目光投向北亚和中东，招资项目不只是电动车电池，也包括太阳能和基础设施项目。