马国高庭裁定吉打州禁博彩业违宪

马来西亚吉打亚罗士打高庭裁定，吉打州政府不发放及更新博彩业公司营业执照的决定，违反了联邦宪法。高庭批准马国三家博彩公司的司法检讨申请，并下令州政府及州务大臣等四造须赔偿业者的损失。

据《星洲日报》报道，亚罗士打高庭6月20日裁定，吉打州政府在2021年12月8日的州行政议会上，通过从2023年1月1日起不发放及更新博彩业公司营业执照的决定，已超出法律权限（Ultra Vires）。

法官玛哈詹宣读判词时指出，根据联邦宪法第73、74、75及80（1）条文，吉打州政府的决定不合法，必须撤销。

法官也下令答辩方吉打州政府、州务大臣莫哈末沙努西、亚罗士打市政厅及市长尤斯里须作出赔偿，以弥补起诉方无法营业期间所面对的损失。

吉打州政府已入禀上诉庭，要求暂缓执行这项判决。

马国宪法专家尼占巴希尔律师（Nizam Bashir）接受《联合早报》访问时说，高庭是根据宪法条文，裁定吉打州政府无权作出禁赌的决定。“高庭的判决立下了先例，今后在涉及赌博执照的课题时，这是各方须考虑的因素。”

另一名宪法专家陈有利向《联合早报》分析，马国是联邦体制国家，宪法规定了联邦政府及州政府的权力分配。

也是新加坡国立大学法学院兼任教授的陈有利相信，高庭是依据联邦宪法第九附表做出判决。第九附表的联邦清单（Federal List）中阐明，贸易、商业和工业事务属于联邦政府的权限。“宪法也赋予联邦政府制定刑事法律的权力。换句话说，联邦政府可决定赌博是否合法，以及是否发放赌博执照。”

陈有利认为，吉打州政府早前决定禁赌，相信是基于第九附表的州清单（State List）也阐明，具有地方特色的服务，包括剧院、电影院和公共娱乐场所的执照，属于州的管辖权。

“不过，我们不可独立解读这个条文，而是必须参照宪法的整体内容。宪法阐明，赌博是否合法是联邦政府的权力。”

吉打原本有45家博彩投注站，但随着伊斯兰党州政府从2023年起落实禁赌政策，州内所有投注站因无法更新执照而关闭。

据《中国报》报道，博彩公司星期三（7月10日）将召开联合记者会说明情况。

尼占巴希尔说，虽然高庭作出了对博彩公司有利的裁决，但吉打的投注站能否重见天日还是未知数，因为还须等待吉打州政府的上诉结果，案件之后也还须经过审理。

另一方面，亚罗士打高庭的裁决是否也会影响玻璃市州博彩业的命运，备受各界关注。

去年7月，博彩公司入禀法庭申请司法检讨，指玻璃市首府加央市议会不允许更新投注站执照的决定违宪，除了造成投注站员工失业，还侵犯了非回教徒的合法赌博权益。不过，加央高庭今年1月驳回申请，博彩公司随后提出上诉。

玻璃市原本有六家博彩投注站，随着最后一家投注站今年3月6日关闭，玻璃市正式成为马国第四个全面禁赌的州。这也意味着国民联盟执政的吉兰丹、登嘉楼、吉打和玻璃市，已全部实现零赌博中心的议程。