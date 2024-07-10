佐科暗示支持幼子卡桑参加地方选举

（雅加达讯）印度尼西亚年底的地方选举，预计出现现任总统佐科幼子卡桑的身影。佐科已暗示会支持卡桑参选。

随着选举提名日逼近，有关卡桑参选的议论甚嚣尘上。佐科星期一（7月8日）被问到是否支持卡桑参加来临的选举时，给出了和去年10月他被问到长子吉布兰会否提名参加正副总统选举时一样的答复：“父母的职责就是祈祷和支持。”

印尼民调机构“政治指标”星期天（7日）发布最新报告，卡桑在中爪哇省20名候选人的模拟对阵中获得17.7％支持，在20人当中名列前茅。

《雅加达邮报》报道，卡桑受访时不愿置评这项调查，只说感恩得到好的结果。

目前尚不清楚如果竞选，卡桑会在中爪哇省或雅加达特区参选。卡桑被问到这个问题时，呼吁外界耐心等候下个月底的提名程序。

尽管如此，这名印尼团结党党魁已在雅加达四处奔走，包括参加数间回教堂的星期五祷告会、造访佐科支持者的住家，以及拜会各政党领导人。

印尼地方选举今年11月底举行，而卡桑12月才满30岁，根据原本的选举条例不具备参选资格。但印尼最高法院5月底裁定，候选人只须在宣誓就任时满30岁就即可，不必在参选时就符合年龄底限。这为卡桑扫除了参选障碍。

目前已有一些政党考虑提名卡桑竞选雅加达特区首长或副首长，这些政党大多在今年2月总统选举中属于普拉博沃和吉布兰的阵营。

卡桑的印尼团结党日前同意和公正繁荣党在地方选举中合作。公正繁荣党目前支持由雅加达特区前首长阿尼斯和印尼议会前副议长索希布（Sohibul Iman）的竞选组合。党魁阿末赛姑被问到会否考虑推举阿尼斯和卡桑组队时说，卡桑是“有意思”的人选，但任何调整须由党最高层商讨。