印尼涉腐前部长入狱10年

（雅加达综合电）印度尼西亚前农业部长夏鲁尔因挪用公款，星期四（7月11日）被判坐牢10年。

69岁的夏鲁尔胁迫两名农业部官员向他汇款，让他用于个人开销。他总共挪用了440亿印尼盾（约365万新元），用来给妻子购买珠宝和美容护理，参加宗教活动、乘坐私人飞机、海外旅行、朝圣和为政党做出捐款等。

法官除了判处他入狱10年，也判罚款3亿印尼盾，或以四个月监禁取代。法官也下令他赔偿146亿印尼盾。

法官的判刑低于检察官的求刑。检察官原本寻求判处夏鲁尔坐牢12年，以及罚款5亿印尼盾。

另两名涉案的农业部前高官被判处四年监禁和罚款2亿印尼盾。

夏鲁尔是印尼总统佐科任内第六个涉贪部长。

近年来，印尼逮捕了数十名涉嫌贪污的公职人员。去年11月，前通讯部长的贪腐案造成国家损失超过5亿美元（约6亿7400万新元），被判坐牢15年。2021年，一名前社会事务部长因收受120万美元贿赂，被判坐牢12年。这笔贿款与为受冠病疫情影响的贫困家庭提供粮食援助有关。

选委会主席性骚扰被解职

另据《雅加达邮报》报道，总统佐科星期二（9日）签署一项总统令，解除被指性骚扰的印尼选举委员会主席哈欣的职务。

选委会道德委员会上周三（3日）已将哈欣停职。

哈欣被指性骚扰选委会驻荷兰海牙的一名海外委员。选委会道德委员会调查发现，哈欣滥用职权和国家资源，去年10月在阿姆斯特丹一家酒店强迫该名女子与他发生性关系。

副总统马鲁夫说，有必要增加一名选委会专员来填补哈欣的空缺。他表明，哈欣被解职不会影响11月举行的地方政府首长选举的准备工作。