隔夜政策利率3% 马国央行第七次维持不变

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家银行继续将隔夜政策利率维持在3%，符合市场预期。

马国国家银行（简称国行）货币政策委员会星期四（7月11日）开会后发声明公布这个决定。这是国行连续第七次维持利率，上一次调整隔夜政策利率是去年5月，从2.75%调高至3%。

国行在声明中说，今年首五个月，马国整体通货膨胀率及核心通胀率平均为1.8%。由于今年上半年政府落实了针对性柴油补贴机制，国行预计下半年通胀水平会上升。“不过，政府已采取应对措施以减少对企业的冲击，以及减缓企业成本上升，因此通胀水平依然可控。”

国行也说，和先前预测的一样，今年全年马国的整体通胀率会维持在2%至3.5%，核心通胀率则是2%至3.0%。

另一方面，马国经济部指出，政府正在研究及重新评估给予人民的援助，包括RON95汽油的补贴机制，以确保人民的购买力不受影响。

根据马国国会官网上载的书面答复，经济部在回答有关新的燃油补贴机制问题时说：“政府正研究是否有必要推行针对性RON95汽油补贴机制。无论如何，当务之急是确保针对性柴油补贴机制能达到原定目标。”

经济部也说，政府会与有关方面商讨，确保调整燃油补贴顾及各个层面，以及适当的落实时间和机制，以让真正有需要的群体受惠。