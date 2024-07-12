佐科签署新规加强新都投资吸引力

（雅加达彭博电）印度尼西亚总统佐科星期四（7月11日）签署一项新法规，为新首都努山达拉的投资者提供95年土地使用权，希望能缓解投资者对新都土地使用权的担忧。

新都2022年开建以来，一直面对土地产权困扰。据印尼最高审计署报告，新都周围超过2000公顷的土地由中央政府以外的其他各方控制，基础设施建设也受到林区规定的限制。

佐科签署的新法规赋予地方政府更多权力解决任何财产纠纷和重叠索赔，投资者则能获得长达95年的土地使用权，以后还可申请延长95年。另外，首批投资新都的企业可免缴地方政府税务，也可以分期付款购买房产。

佐科即将在今年10月卸下总统职务。在东加里曼丹省建设新都是他任内力推的巨大工程。印尼政府还计划今年8月17日独立日在新都举行庆典。

另据《雅加达邮报》报道，虽然迁入新都已进入倒数计时阶段，但一些关键基础设施仍未完成，促使佐科延迟颁布迁都总统令。

佐科星期一（8日）说，正式确定努山达拉为国家首都地位的总统令的颁布，将取决于新都建设的进度。“我不想强迫尚未完成的事情，我们会检查所有基础设施的建设进展，然后才做决定。”

新都努山达拉管理局正副局长6月初突然辞职，引起外界对迁都工程及新都发展的忧虑。为了让投资者和官员放心，佐科计划7月开始在努山达拉办公。不过，由于水电等公用事业仍未完成，所以目前还不能搬到新都办公。