越俄展开液化天然气与核能合作

（河内讯）随着越南和俄罗斯开始在液化天然气及核能项目展开合作，两国有望重塑能源格局并加强双边关系。

越南官媒《越南新闻》报道，俄罗斯总统普京6月的越南之行标志着两国关系向前迈出重要一步，预示着两国在这些关键领域的合作与发展将迎来新的机遇。

普京在访越期间强调了俄罗斯在越南生产液化天然气，以及向越南供应液化天然气的能力。他也宣布俄罗斯主要液化天然气生产商诺瓦泰克集团（Novatek），会在越南展开液化天然气合作项目。

越南政府已将液化天然气列为第八版《国家电力发展计划》的核心领域，以逐步摆脱对煤炭的依赖。根据计划，2030年之后越南将不再开发新的燃煤电厂。这意味着，越南须加大力度发展液化天然气领域。

根据越南天然气工业发展计划，当局放眼在2021年至2025年，每年进口10亿至40亿立方米液化天然气，并在之后的10年里，每年的进口量增加到60亿至100亿立方米。其中，大部分的进口液化天然气将用于发电，以满足社会经济发展需求。

这样的能源转型凸显了越南成为液化天然气进口国的新角色，因此早在普京宣布之前，诺瓦泰克集团就至少三次表达了对参与越南液化天然气行业的兴趣。

俄罗斯卫星通讯社去年7月在一篇文章中强调了越南的液化天然气发展趋势，并指液化天然气会成为越南从化石燃料转向清洁能源过程中重要的过渡燃料。

去年10月，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）在报道中引述专家说，在东南亚国家中，越南最有机会在2030年之前成为液化天然气市场的主要动力。

换言之，目前是在越南投资液化天然气领域的黄金时期，而诺瓦泰克早已意识到这一点，2021年8月就在河内设立办事处，以便参与越南一系列的液化天然气供应项目。

越俄合作设立核技术研究中心

除了液化天然气，越南和俄罗斯也合作开发核技术研究中心。这个中心拥有一座新的10兆瓦研究反应堆，旨在生产放射性药物和用于半导体制造的辐照硅。

越南科技部原子能研究所所长陈志成本月初召开记者会说，越南科学与技术部长黄成达已和俄罗斯国家原子能公司总经理利哈切夫签署合作谅解备忘录，初步计划在越南东南部的同奈省隆庆市建设核技术研究中心。

这个中心的新研究反应堆旨在生产用于治疗癌症和诊断的放射性药物。陈志成说，这是个关键任务，因为越南每年新增的癌症病例高达18万起，但治愈率只有大约40%。“目前，大叻市的核反应堆生产近10种放射性药物，新的反应堆能把产能提高五至七倍。”

为支持核技术研究中心的运作，越南已要求俄罗斯提供专业的技术支援，包括为越南培训研究反应堆操作员。