马航MH17空难10周年 肇事者仍逍遥法外

（海牙法新电）马来西亚航空公司的MH17航班在乌克兰东部遭击落已10年，但将肇事者绳之以法的希望日益渺茫。罹难者家属计划星期三（7月17日）在荷兰海牙举行悼念活动。

MH17航班2014年7月17日从阿姆斯特丹飞往吉隆坡。飞机起飞数小时后，在乌克兰东部被一枚俄罗斯制造的“山毛榉”地对空导弹击落，机上298人全部遇难。

荷兰法官2022年11月宣判，俄罗斯人吉尔金、杜宾斯基和乌克兰人哈尔琴科在击落马航MH17案中有罪，第四名被告俄罗斯人普拉托夫则无罪释放。罪名成立的三名被告缺席审讯，也否认有罪。

海牙悼念活动的主办方说，他们将在活动上宣读所有遇难者名字。罹难者来自10多个国家，包括196名荷兰人、43名马来西亚人和38名澳大利亚人。澳洲也计划在国会举行悼念仪式。

那次空难导致范齐特维尔德失去女儿、儿子和岳父岳母。他说：“（每年这一天）仍是黑暗的一天。我们再次一起纪念亲人。真是悲痛莫名。”

“我认为那些肇事者不会服刑。随着俄罗斯入侵乌克兰的战争升级，很难相信肇事者会很快落网。”

荷兰首相绍夫告诉荷兰国家公共广播电视台：“我们始终没法把任何人关进监狱。正义感是存在的，但终究没有达到应有的程度。”

范齐特维尔德以两个孩子之名设立了一个基金会，帮助包括乌克兰难民在内的儿童。他说：“飞机上的人是这场持久战争的首批受害者之一。”

另据《星洲日报》报道，马来西亚交通部长陆兆福星期一（15日）告诉记者，马国政府继续与相关国家合作，积极寻求国际司法程序，为MH17遇难者发声。目前，相关国际司法程序还在进行中。