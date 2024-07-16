伊党：巫统议员加盟不违反跳槽法

马来西亚反对党伊斯兰党宣布，巫统马六甲文庙区州议员贾拉尼正式加入伊党，并强调贾拉尼的做法不抵触反跳槽法，叫板团结政府的意味浓厚。

伊党在国民联盟的盟友土著团结党先后有六名国会议员和一名州议员变节，宣布支持首相安华领导的团结政府，但坚持不退党。国盟指这些议员违反反跳槽法，应腾空议席举行补选，但遭国会议长拒绝。

伊党总秘书达基尤丁星期二（7月16日）与贾拉尼及多名国盟国会议员在国会召开记者会，宣布贾拉尼入党。

达基尤丁说，贾拉尼是在去年6月加入伊党，当时马六甲州议会尚未通过反跳槽法，因此贾拉尼加入伊党后，仍能保有文庙区州议员资格。

马六甲州议会朝野议员去年7月31日一致通过反跳槽法。

根据反跳槽法，任何议员在当选后主动退党或加入另一个政党，将失去议员资格，所代表的议席也必须补选。不过，有三种情况不被视为跳槽，即所属政党解散、议员受委下议院议长或各州议会议长，以及议员遭所属政党开除党籍。

马六甲州议会共有28席，执政的团结政府占26席，伊党所属的国盟两席。贾拉尼跳槽后，反对党也只增至三席，不影响团结政府在马六甲州议会的稳定多数。

不过，马六甲州议长依布拉欣都仑星期二说，州议会尚未接到正式通知，也未讨论此事。“那（加入伊党）只是他的口头声明，我还没有收到任何正式信件。他必须给我一封通知信。”

约束力荡然无存 学者：反跳槽法在马国难以实施

伊党此时宣布贾拉尼加盟，目的显然是为反制政府，而朝野竞相走法律漏洞，已导致反跳槽法的作用荡然无存。

巫青团长阿克玛在脸书发文说，伊党过去一周严厉抨击国会议长拒绝腾空议席，如今却大张旗鼓欢迎政治青蛙。“所以我想问，在这个（跳槽）课题上，伊党的立场究竟是什么？”

玛拉工艺大学彭亨州分校行政科学与政策研究系高级讲师仄韩丹拉扎里（Che Hamdan Mohd Razali）接受《联合早报》访问时说：“（国盟的）策略摆明就是挑战国会议长拒绝腾出六个议席的做法。这也能视为国盟鼓励执政阵营议员跳槽的心理战术。”

马国政治学者潘永强分析道，国会议长和雪州议长不腾出跳槽的前土团党议员议席，让土团党失去了补选和惩罚叛徒的机会。“这轮反跳槽法攻防是安华政府不遵循立法精神在先，伊党反制在后，结果导致反跳槽法的约束作用荡然无存，因为朝野双方都违背法治原则。”

但他认为，安华政府未必会争取腾空文庙州议席和补选，因为那里有65%以上的马来选民，团结政府不容易有胜算。

澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究院院长詹运豪受访时直言，此事“只是再次突显反跳槽法在马国完全行不通。”

这次并非贾拉尼首次更换阵营。他在2018年全国大选时，代表人民公正党参选文庙州选区并胜出。2020年2月喜来登事件时，贾拉尼背叛公正党投向巫统。他在2021年马六甲州选举时，代表巫统当选文庙区州议员。

不过，贾拉尼过后传出与马六甲州巫统领导层不和。2023年8月的柔佛埔莱国会选区与新邦二南州选区补选竞选期间，贾拉尼多次出席国盟竞选活动，结果遭巫统冻结党籍六年。本月槟州双溪峇甲补选竞选期间，贾拉尼也多次为国盟站台。