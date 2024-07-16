发放190年土地使用许可 佐科被批为新都建设不惜代价

印度尼西亚政府允许投资者在新都申请长达190年土地使用许可的举措，被批评目光短浅，外界也指责总统佐科为了实现新都建设不惜代价。

佐科上星期四（7月11日）签署政令，允许当局以“开发权”的形式颁发使用许可。潜在投资者须先向新都努山达拉管理局申请为期95年的使用许可，过后可再申请延长一倍。这意味着投资者最多可获长达190年的使用权限。

以“建造权”和“使用权”形式发放的许可也采用相同模式，允许投资者申请两个80年使用期限。

佐科星期二（16日）从空军基地出发前往阿拉伯联合酋长国前告诉媒体，新举措是为了尽可能吸引投资。“利用政府预算建造的只是中央区，也就是政府办公区。其他的部分，我们希望能吸引到国内和国外的投资。”

民间团体农务改革联盟向《雅加达邮报》反映，印尼过去不曾发放期限这么长的土地使用许可。此举会对新都周围的居民造成长期影响，且无异于一场新都地段的“大平卖”。

印尼迁都虽已进入倒计时阶段，但一些关键基础设施尚未完成，连佐科迁往新都办公的时间表也不得不延迟。今年6月初，努山达拉管理局正副局长突然辞职，更加剧外界对新都发展的担忧。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员、印尼研究项目兼任主任刘敏丽接受《联合早报》访问时说，投资者看重确定性。但佐科即将在10月卸任，目前也不知道候任的普拉博沃会在多大程度上继续推动新都建设。提供长期许可是让投资者放心的措施之一。

分析：侧重争取巨额投资 但忽视重要环节

印尼战略与国际研究中心研究员聂齐（Nicky Fahrizal）也说，佐科此举是为了在仅剩的时间里，“拯救庞大的新都项目，防止它停滞不前的最后工具”。

不过聂齐也指出，新都发展目前侧重争取巨额投资，却忽略了法律、文化、环境和社群基本权益等重要环节。

刘敏丽补充，外国人在印尼不能拥有土地，因此允许外国投资者长时间租用土地是绕开限制的方法之一。“真正的问题在于，划入新都的地段仍存在土地持有权不明确，或持有权出现重叠的法律问题，这对当地居民不利。他们大多已把地卖给投机商，或是等待当局阐明他们土地的持有状态。本土部族甚至没法证明他们拥有土地。”

刘敏丽认为，当局可通过把许可期限缩短至30年到50年之间，以及规定每10年检讨土地使用许可情况，来减少外界对现有举措的批评。她说，新都必须吸引到巨额外资，才能对其他外国投资者起到带头作用。印尼政府若能迅速解决迁都进度延滞的情况，也会提升项目的吸引力。