印尼民众对贪腐接受度呈上升趋势

印尼的反贪腐行为指数继续下滑，民众对贪腐的接受度出现上升趋势。

印尼统计局星期一（7月15日）发布2024年反贪腐行为指数。今年的指数为3.85，低于政府设定的目标（4.14），并且延续了自2022年（3.93）以来的下跌趋势。

当局每年从民众的观感和亲身经历两方面，调查社会对贪腐行为的容忍程度。指数越接近5代表民众越强烈拒绝贪腐，越接近0就代表民众越容许贪腐行为。

根据印尼政府制定的目标，反贪腐行为指数应从2020年的4逐年提升至2024年的4.14。但这几年的调查却发现，社会的反贪腐意识非但没有达标，反而离目标越来越远。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员阿安（A’an Suryana）接受《联合早报》访问并解读这轮数据时说，今年的反贪腐行为指数虽然不算亮眼，但也不算太差。

2020年至2024年之间，反贪腐行为指数维持在3.84至3.93之间，没有巨大波动。阿安说：“指数永远都不会太高，因为在某些层级，贪腐行为对许多印尼人来说是正当的。比方说，在民众的认知里，公职人员提供了服务，给他们一小笔钱无可厚非，民众只是在表达谢意。”

不过，民众的态度也反映了印尼肃贪不力的现状。印尼战略与国际研究中心研究员聂齐（Nicky Fahrizal）说，民众接受贪腐，是因为执法和管理力度薄弱，助长了贪腐行为。社会的政治和法治风气减弱，又进而导致贪腐行为渗透到政府和商界各个层级。

印尼近年来逮捕了数十名涉贪的公职人员，当中包括六名内阁部长。更骇人的是，印尼肃贪委员会原主席菲尔利还因涉嫌勒索涉贪部长和收受贿赂而被列为贪污案嫌疑人，使肃贪委的公信力受重创。

日前，78名肃贪委拘留所职员因向拘留者和他们的家人非法索取钱财，必须公开道歉。

政治王朝加剧贪腐问题

政治王朝的存在加剧了印尼的贪腐问题。阿安说，政治家族利用司法和安保领域的人脉保护自己的利益，以便不会在贪腐案中被追究法律责任。这些人脉还由家族里的下一代继承。

“政治王朝会让国家和地方层面猖獗的贪腐行为得以维持。”

观察家认为，佐科政府在反贪方面表现欠佳。阿安指出，大宗贪腐案从2019年的271起猛增至2023年的791起，增加将近两倍。佐科也被指干预肃贪委员会，削弱了肃贪委的执法力度。

“民众对贪腐的容忍度更高，是对佐科肃贪失败的又一佐证。”

候任总统普拉博沃能否扭转局面，有待观察。聂齐说，普拉博沃的任务是展现决心，改善执法力度和进行良好治理，并塑造前景光明的商业环境。

阿安则说，到目前为止，普拉博沃在反贪上说到做到，预计印尼在普拉博沃任内会在反贪方面交出更好的成绩单。