菲中建立新沟通机制应对海域争端

（马尼拉／北京综合电）菲律宾和中国同意建立新的沟通渠道，以改善双方对南中国海争端的处理。

《菲律宾星报》及路透社报道，根据菲外交消息人士提供的一份文件，中菲将建立三个沟通渠道，第一个是两国元首办公室的紧急热线电话，可由两国领导人指定代表直接沟通；第二个渠道供两国外交部正副部长或他们指定代表使用；第三个渠道涉及海警，中菲海岸警卫队会先达成相应的谅解备忘录。

消息人士说，菲中两国代表7月2日召开中菲南中国海问题双边磋商机制（Bilateral Consultation Mechanism，BCM）第九次会议，签署了《关于改进菲中海事沟通机制的安排》文件，新的沟通渠道是其中内容。菲律宾外交部正与中国外交部讨论如何实施这个安排。

中国外交部发言人林剑星期三（7月17日）在例行记者会上被问及这个安排协议时说：“中方始终致力于同菲律宾通过对话协商方式妥善处理海上问题。”

他指出，在BCM第九次会议上，中菲双方讨论了完善两国涉海沟通机制。“两国同意进一步加强外交、海警间涉海沟通对话，共同维护海上局势稳定和中菲关系大局。”

中菲两国在南中国海有主权争议，两国船只不时在争议海域碰撞，最近一次严重冲突是在6月17日，造成八名菲律宾军人受伤。两国代表过后于7月2日在马尼拉召开双边会议，同意缓和及管控南中国海紧张局势；菲律宾总统小马可斯随后向军方下达设法缓和南中国海局势的命令。

过去沟通渠道没能控制冲突 新机制受质疑

中菲并非首次针对南中国海争端建立沟通渠道，两国过去曾在较低层级设立过紧急电话热线，但它并没能有效控制双方的对抗升级，且已停用。因此，部分人士质疑新的沟通渠道能否达到预期效果。

菲律宾最高法院退休大法官安卡皮奥告诉路透社，这无法解决南中国海争端。他说：“我们不知道他们会不会接听我们的电话，我们只能等。有这样的渠道是好的，但我们不应该期待会有奇迹。”

南中国海局势备受国际社会关注。多次公开力挺菲律宾的美国星期二（16日）与菲律宾海岸警卫队在南中国海举行搜救演习。几乎同一时间，中国和俄罗斯也在南中国海举行实弹海军联合演习。

中俄海军是从星期一（15日）起展开为期三天的海上军事演习。中国官方媒体《环球时报》星期二晚上报道，两国各派出至少三艘舰艇参与联演，但没有具体说明演习在南中国海的哪个地方举行。

俄罗斯新闻社（RIA）引述俄罗斯太平洋舰队的消息称，两国海军在联演中进行了火炮射击。俄罗斯国防部说，联演期间，俄罗斯太平洋舰队和中国人民解放军海军船员，以及中国海军反潜航空兵展开联合防空演习和反潜演习。