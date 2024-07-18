佐科为确保政府平稳过渡 任命普拉博沃外甥为副财长

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科星期四（7月18日）任命候任总统普拉博沃的外甥托马斯为财政部副部长。

托马斯（Thomas Djiwandono）将与佐科的财政部长慕燕妮合作。大印尼运动党资深领袖苏夫米告诉路透社，这项任命旨在“确保佐科政府平稳过渡到普拉博沃政府”。

托马斯在记者会上说，他不会担任普拉博沃政府的财政部长，他的任务是协调新政府财政计划与佐科政府正在制定的2025年财政预算案。“我是现任总统和候任总统在财政政策方面的桥梁。普拉博沃仍在考虑担任财政部长一职的专业人选。”

托马斯经常重申普拉博沃致力于遵守财政纪律，也会将2025年的预算赤字控制在法定顶限以下。

52岁的托马斯是普拉博沃姐姐比安蒂的儿子，曾在香港一家证券行和Arsari集团工作。Arsari集团是普拉博沃弟弟哈希姆的公司。托马斯是普拉博沃的财政顾问，也是普拉博沃所领导的大印尼运动党的干部。

普拉博沃是印尼现任国防部长，今年3月当选新任总统，将于10月从佐科手中接过领导棒子。

由于普拉博沃在竞选期间作出一连串昂贵的承诺，包括孩童免费营养午餐计划，因此他的财政部长人选和财政立场受到投资者的密切关注。不少人担心，普拉博沃上任后，印尼债务可能上升。

印尼马来亚银行经济师米达尔说：“我们希望委任托马斯能够加强财政协同方面的沟通，并根据我们国家的财政状况……以审慎的方式落实竞选期间提出的计划。”