马国华教接受啤酒公司筹款 伊党指违反条例

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党伊斯兰党近来不断炒作啤酒公司Tiger为当地华文教育筹款的义演课题后，教育部星期一（7月22日）表明将调查此事，教育部副部长黄家和则肯定义演对华教的贡献，并指伊党扭曲事实和煽动马来社群情绪。

Tiger啤酒、《星洲日报》与《光明日报》上星期天（7月14日）在雪兰莪州双溪比力智明华小再次举行义演，并筹得逾31万7500令吉（约9万1200新元）捐款。主办方当天使用一张模拟支票进行移交仪式，并邀请雪邦区国会议员艾曼阿迪拉上台见证。

这原是这类义演数十年来的既定环节。不料，雪州伊青团长莫哈末苏克里上星期五（19日）开始批评华小接受啤酒公司活动捐款，并指这违反教育部相关条例。他也不点名指艾曼阿迪拉不应参与活动。

艾曼阿迪拉也是房屋及地方政府部副部长。她上星期六（20日）在脸书驳斥莫哈末苏克里等人，并放话采取法律行动。

教育部星期一发文告说，已经着手调查此事。文告指出，教育部鼓励学校自筹经费，但筹款活动必须遵守相关条例。“（教育部曾）通令禁止接受涉及赌博、香烟、毒品与酒精饮料等活动而获得的捐赠，因为这些都可能影响学生智力、精神、情感和身体方面的发展。”

教育部副部长黄家和星期一则发文告抨击伊党无中生有。他说，Tiger啤酒公司1994年开始举办华教义演，30年来为540所学校筹获超过4亿令吉。这让华教受益，也减轻政府的财务负担。

黄家和说，伊党恶意攻击艾曼阿迪拉，指她手握印有Tiger标志的模拟支票，并进一步攻击整个筹款活动和煽动族群情绪。