巫统伊党合作？巫统总秘书：并未谈判

（吉隆坡综合讯）马来西亚联合执政党巫统与反对党伊斯兰党积极磋商合作的说法近来甚嚣尘上。不过巫统总秘书阿斯拉夫星期一说，巫统与伊党并未就此展开任何谈判。

阿斯拉夫星期一（7月22日）在巫统总部召开吉兰丹能吉里州选区补选国阵希盟协调会议后对媒体说，巫统与伊斯党领导层之间并没有就第16届全国大选建立合作关系展开任何谈判。

他说：“我身为巫统总秘书，都不知道（巫伊谈判合作）。如果你想谈判，就必须和（政党）领袖谈判。人人都可以谈判。就像我听说伊党领袖也在与希盟领袖谈判。马来西亚向来民主，人人都能与所有人谈判。”

伊党青年团团长阿末法德里在《马来西亚前锋报》星期一刊出的访问中说，伊党与巫统领导人已进行多次会谈，讨论两党合作事宜。

他说，这些都是非正式的口头讨论，其中的重点包括如何团结并整合目前四分五裂的马来人选民。

阿末法德里说：“在其中一次会议中，他们（巫统领袖）表明，希望巫统能重新和伊党合作，但他们害怕违背党主席（阿末扎希）的决定。”

他说，伊党其实对阿末扎希没有任何意见，如果阿末扎希想合作，伊党无任欢迎。“我们并非不喜欢他，我们只是不喜欢他的态度。但如果他想合作，我们可以谈谈。”

巫统主席阿末扎希7月8日强调，只要伊党主席仍是哈迪阿旺，巫统就不会与伊党合作。伊党署理主席端依布拉欣反击说，只要阿末扎希继续领导巫统，对国盟来说就是“好消息”。

巫统领导的国阵2018年5月大选惨败并丢失联邦政权后，巫统随即靠向伊党，并在2019年4月组织“全民共识”。但这个松散的政治联盟随着巫伊两党渐行渐远而名存实亡。