雅加达特区首长选举 阿尼斯钟万学再次对决？

（雅加达综合讯）总统选举失利后，雅加达特区前首长阿尼斯获得政党支持角逐旧职，一场在他和前竞争对手钟万学的二次对决正在酝酿。

国家民主党（NasDem）星期一（7月22日）宣布，将推举阿尼斯参加今年11月的雅加达特区首长选举。党秘书长贺马维（Hermawi Taslim）在党总部举行的记者会上说，继今年5月11日的国家民主党全会后，党高层当天在党魁苏利雅主持的会议上，全力赞同支持阿尼斯参选的决定。

党选举部秘书威利（Willy Aditya）说，支持阿尼斯是因为他具备胜选素质，并且任内政绩良好。“阿尼斯的胜选素质和诚信都是人人向往的，由他继续领导雅加达也是雅加达民众的期许。这是我们推举他的判断标准。”

阿尼斯2017年至2022年担任雅加达特区首长。无党派的他在今年2月的总统选举中，同样获得国家民主党的推举。他最终获得近25％选票，败给国防部长普拉博沃。

阿尼斯感谢国家民主党的推举，并强调继续改善特区建设，“让雅加达成为与其他先进国际城市比肩的世界顶尖城市之一”。

总统选举中同属阿尼斯阵营的公正繁荣党（PKS）和民族复兴党（PKB）也已支持或表态将支持阿尼斯参加来临的选举。

阿尼斯的对手，很可能是他2017年选举中的对手钟万学。民调显示，阿尼斯的支持率达29.8％，钟万学的支持率则约为20％。被传可能出战雅加达的总统幼子卡桑仅有1％支持。

钟万学是阿尼斯之前一任的雅加达特区首长。2017年那场充斥身份政治的选举中，钟万学在第一轮获得最多支持，但阿尼斯过后寻求回教强硬派的支持，反败为胜。钟万学过后因亵渎回教罪名成立，判监两年。

据当地媒体报道，钟万学期待与阿尼斯再战。他星期六（20日）接受罗盘电视（Kompas TV）访问时说，这会是场“更有意思”的对决，因为选举将显示印尼在多大程度上实现和而不同。

钟万学所属的斗争派民主党还没正式宣布推举人选。该党仍在探讨各种选项，也不排除阿尼斯和钟万学搭档参选的可能。

印尼地方选举的提名程序将于8月27日至29日进行，投票日是11月27日。