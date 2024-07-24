台风肆虐菲律宾吕宋 至少13死88万人流离失所

（马尼拉／台北综合电）超级台风“格美”星期三夹带豪雨肆虐菲律宾吕宋岛地区，造成至少13人死亡，近90万人流离失所。这股气旋逐渐向台湾逼近，当地宣布全岛的办公室、学校和旅游景点星期四连续第二天关闭。

台湾中央气象署预测，强烈台风“格美”将在星期三（7月24日）深夜到星期四（7月25日）凌晨，从宜兰或花莲登陆。台风目前已造成两死、201人受伤。

台风进逼，台湾海面上波涛汹涌，渔船纷纷返回港口避风。海上和空中交通被打乱，航空乘客纷纷提早登上海外航班，以免航班取消，行程受耽误。

预计格美吹袭台湾后，将朝福建省沿海一带前进，中国大陆也已发布了台风橙色预警。

“格美”在菲律宾称为“卡丽娜”（Carina）。菲律宾当局星期三将它 升级为超强台风。气象部门说，由于台风与西南季风叠加，吕宋岛上包括马尼拉等城市的大片地区连日来暴雨不停，引发大范围洪涝、泥石流等灾害，马尼拉地区已宣布进入灾难状态。

国家减灾委员会也说，自本月11日以来，已有至少13人死亡，超过88万人受灾。不过，由于受灾范围大、一切仍未结束，确切的人命和经济损失还要过几天才会明朗。

据菲律宾灾害应变机构，卡丽娜带来的巨大雨量在短短五天内引发了至少12起破坏大的土石流和水患。

在人口稠密的马尼拉，滂沱大雨将街道变成河流。当局派出搜救队到低洼地区协助民众撤离。人们撑着伞在深及大腿的浑水中艰难移步，或用小船和购物推车来转移人和细软。在涝情严重的地区，积水甚至漫过人的脖子。

马尼拉市郊的官员德里昂星期三告诉法新社：“许多地区淹水，所以我们在市区各个角落部署搜救人员，求助的人实在是太多了。昨晚我们被告知不会有暴雨，哪里知道突然下起了倾盆大雨，我们很震惊。我们现在还在到处搜救。”

高级气象专家埃斯库拉说，菲律宾的雨季高峰期一般在7月和8月，而这次菲律宾东部海域出现了台风，增强了西南季风的威力。马尼拉星期三的24小时降雨量超过200毫米，预计星期四会继续降暴雨。

当局宣布拥有1300万人口的马尼拉进入灾难状态后，菲总统小马可斯指示所有相关机构，向所有受灾民众迅速提供援助。

政府办公机关和学校星期三也纷纷停工停课。菲律宾海岸警卫队称，当天有多达260名乘客和16艘船只滞留港口。马尼拉国际机场当天有114趟国内和国际航班取消。菲律宾的股市和外汇交易星期三也都暂停。

在八打雁省（Batangas）阿冈西约镇（Agoncillo），一个棚屋遭土石流掩埋，搜救人员星期三挖出一名孕妇和三名9至15岁孩童的遗体。

数十万人无家可归，其中至少3万5000人栖身在紧急避难所，一些人到商场或教堂避难。

在台北，全台湾已笼罩在格美暴风圈中，各地发生多起路树倾倒、招牌掉落的意外。高雄一位64岁妇人骑机车被强风吹垮的路树击中压倒在地，伤重不治。

花莲马姓一家三口傍晚驾车临时停在中兴路一间超商门口，旁边五楼公寓顶楼的铁皮被强风掀翻压到女儿墙；部分倒塌的女儿墙掉落砸中轿车后座的母子两人，45岁的马妻送医不治，6岁男孩昏迷，仍在抢救中。

台湾中央气象署提醒说，目前宜兰县太平山累积雨量977毫米、花莲县和平林道602.5毫米，均超过超大豪雨等级降雨；星期四上午台风通过台湾，受到西南风影响，未来24小时包含嘉义以南都是超大豪雨警戒区。

受到格美台风影响，台湾交通部民航局表示，截至下午2时，岛内航班共取消261架次，国际暨两岸航线取消203架次、延误17架次；星期四264架次岛内航班也将全数取消。

台湾电力公司最新统计，截至晚上9时，全台有34.5万户曾停电，目前29万户已复电，剩下5万3396户尚未复电。