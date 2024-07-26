印尼有意减少中企在镍矿项目参与份额

（雅加达综合电）印度尼西亚正寻求减少中国企业在新设镍矿项目中的参与份额，以符合获得美国政府税务减免的条件。

综合《金融时报》、彭博社和路透社报道，印尼官员正与投资者磋商，在新建的镍冶炼厂项目中把中企的股份定在25％以下。

负责投资与矿业事务的印尼海洋事务与投资统筹部副部长塞普蒂安（Septian Hario Seto）证实这项消息时说，这不只是基于要符合美国减税条件的考量，也是为了促进投资来源的多元化。

塞普蒂安说：“这是很重要的政策，因为我们不想在地缘政治紧张局势中受困。我们必须照顾国家利益。”

根据美国的《降低通胀法》，2025年起，电动车可获得减税，前提是电动车部件和电池的生产商不能由“受关注外国实体”持股超过25％。

美国定义的“受关注外国实体”包括中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗。

镍是生产电动车电池的重要原料，而印尼是全球最大的镍生产国。基准矿物情报（Benchmark Mineral Intelligence）的数据显示，印尼的精炼镍产量占全球57％，预计到了2030年还会增至69％。

印尼的镍矿业发展得益于近年大量涌入的中企资金。当地今年的电池级镍产量，预计80％到82％产自中企持有多数股权的生产商。

塞普蒂安说，中企正与印尼和韩国企业接洽，探讨设厂。当局的用意是减少中企的持股，以符合美国减税条件。他也说，印尼企业希望在这类项目中持有多数股份。

虽然有意让中企在新的投资项目中持少数股份，但塞普蒂安说，这些纯属企业之间的安排，印尼政府不会介入或制定强制措施限制中企股份。

在获得美方减税前，印尼还必须先和美国谈成贸易协议。双方正商讨让协议涵盖关键矿物，但目前没有达成协议。

印尼也正寻求美国电动车制造商特斯拉投资印尼镍矿业。当地媒体报道，印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特说，他下个月在美国与特斯拉创办人马斯克见面时，将邀请马斯克到印尼投资。不过，卢胡特没有就拟议中的项目提供更多细节。