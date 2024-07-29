佐科首次在印尼新都办公过夜 指工程进度按计划进行

（雅加达综合讯）印度尼西亚总统佐科首次在新首都努山达拉过夜，以及在新总统府办公和开会。

佐科星期一（7月29日）在新总统府接受媒体采访时，否认新都建造工程如外界所说的在赶进度，并称一切都按现有的计划和工作阶段进行。

“这是一项可能需时10年、15年、20年的大工程，不是一两年的事。很多人以为我们在赶着建造，不是这样的。”

佐科和第一夫人伊莉亚娜星期天（28日）抵达努山达拉，并在新的总统府住宿。他告诉记者，自己没有睡好。他也说，水电供应和互联网接驳都没有问题，总统府的建造工程进展良好。

印尼总统佐科首次在新首都努山达拉的新总统府办公。（取自印尼总统秘书处网站）

佐科也开始在新都总统办公楼处理公务。总统秘书处官员尤索夫告诉记者，佐科会在总统办公楼会见来宾和举行会议，就像在雅加达独立宫办公一样。佐科星期一会见了努山达拉管理局官员和东加里曼丹省领导人。

至于在新都的首场内阁会议，佐科说目前还有一些部长在国外，得等他们回国后才召开。

佐科即将在今年10月卸任，此前表示会在7月迁至新都办公，但因为新都早前还没通水通电，佐科正式开始在新都办公的时间不得不延后。此次视察新都，佐科没有说明会在那里停留多久。

印尼总统佐科（挥手者）星期天和数名官员及网红一起骑电单车，率先试用衔接努山达拉和东加里曼丹省巴厘巴板市的高速公路。他路过时向建筑工人挥手致意。（法新社）

佐科星期天和数名官员及网红一起骑电单车，试用衔接新都和巴厘巴板（Balikpapan）的高速公路部分路段。他星期一也宣布把新都总统办公楼命名为嘉鲁达宫，总统官邸命名为国家宫。

印尼原本计划在8月17日独立日当天在新都举行庆典并正式迁都。不过由于工程进度迟缓，庆典改为升旗礼。

过去几个月，佐科定期前往新都为学校、办公楼等设施动土。截至目前，新都仍然没有吸引到任何外资。新都管理局的头二把手今年6月突然辞职，也加深了外界对项目能否如期进行的疑虑。

佐科星期天说，当局目前已收到300份外国投资者的意向书，并会在较迟时候邀请潜在投资者视察新都施工进度。

候任总统普拉博沃承诺上任后继续发展新都，但有分析认为他会更侧重推行在竞选期间承诺实施的“孩童免费营养餐”计划。