马国加强北马东马边境安全

（布城综合讯）马来西亚政府拨款1亿令吉（约2900万新元）加强北部马泰边界的安全设施，也将改善东马砂拉越邦与印度尼西亚加里曼丹接壤的边境基础设施。

马国首相安华星期二（7月30日）在2024年国家安全月开幕式致词时说，上述资金将用来改善吉打州、玻璃市州和吉兰丹州的边境安全设施，加强打击跨境犯罪。

“半岛北部边境确实需要改善。我8月3日将在（泰南）哥乐和（吉兰丹）兰斗班让，与泰国首相社德他讨论边境安全问题，以及如何促进北马和泰国南部的经济增长。”

至于东马，随着印尼新首都努山达拉逐步发展起来，砂拉越与加里曼丹的边境基础设施建设也刻不容缓。

马国去年1月20日拨款10亿令吉发展砂拉越与加里曼丹的边境基础设施。这笔资金用来建设移民、海关、检疫和安全大厦，以及公路。

中国海警现砂岸外 马国防部将调查

另据马国报道，中国海警近期经常在砂拉越海域的南鲁克尼亚暗沙（South Luconia Shoals，马国称巴丁宜阿里浅滩，中国称南康暗礁）一带巡逻，以致马国渔民和钓鱼爱好者不敢到那里捕鱼或垂钓。

安华回应记者询问时仅说：“不用怕，不用怕。”

与安华一起出席活动的国防部长卡立诺丁则说，国防部将调查中国海警是经过抑或停留。

他说：“如果中国海警船只是经过，我们就不能做什么，因为这是国际海洋法允许的。若中国海警船在该海域停留，则可视为挑战马来西亚主权。”

安华致词时说，马国在南中国海领土争端问题上，并未面临任何令人担忧的威胁。尽管长期面临这个问题，但马国与美国、西方国家和中国的关系良好。

马国声称拥有南沙群岛其中11个岛礁的主权，包括距离砂拉越美里84海里的巴丁宜阿里浅滩。