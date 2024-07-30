“灯塔”带领八新加坡品牌进军印尼市场

在雅加达拥堵的交通里，须和当地人一样熟悉路况，才能在车龙中穿梭而不相撞。打入当地市场也一样，要有熟悉环境的引路人，才能少走冤枉路。“灯塔”（Lighthouse）品牌发展加速计划，正是要带领八家新加坡品牌进军印度尼西亚市场。

“灯塔”计划由创企建设公司Louken联合新加坡企业发展局推出，八家具备潜能的新加坡企业将用一年的时间，为进军印尼市场做好准备。

这项计划拟定框架，帮助它们明确品牌定位，量身定制商业策略和路线图，以及帮助它们与当地合作伙伴对接，以更快地在印尼复杂多变的商业环境中立足。

入选计划的八家企业是卧室用品公司Epitex、护肤品牌Ice’s Secret、收藏品品牌潮杰公司（Mighty Jaxx）、生活品牌The Paper Bunny、服饰品牌GRAYE、GINLEE Studio和Young Hungry Free，以及一家本地首饰品牌。

这些企业的代表星期二（7月30日）在位于里峇峇利的生活时尚与餐饮新热点New Bahru举行的一场媒体活动上分享参与计划、走入印尼市场的动因。印尼驻新加坡大使苏里奥和使馆人员，以及企发局代表也出席活动。

灯塔计划已在今年6月开跑。参与计划的企业将在9月前往雅加达与当地伙伴接洽，并在11月举行快闪（pop-up）展销。

印尼政治稳定 需求增长 市场潜力巨大

Louken总裁李浩铭致词时指出，印尼是东南亚最大、最具活力的市场，消费需求也不断增加，它的增长潜能吸引外国企业到那里开拓商机。

已有24年历史的Louken致力于帮助本地企业走向区域各大市场，由该公司助力打通印尼市场的品牌包括时尚品牌Charles & Keith和餐饮老字号松发肉骨茶。

李浩铭受访时说，相比过去把不同品牌逐一引导到外国市场，此次计划一次过主打八个品牌，更能发挥集体优势，在印尼市场形成更大的影响力。

Mighty Jaxx创办人欧杰盛受访时说，公司在印尼已有一些客户，与公司合作的画家也不乏印尼人。加入灯塔计划，为公司提供了开拓印尼市场的平台和人脉。

“过去我们只是把产品卖给印尼客户，不常去考虑品牌建立这方面的事。但这个平台的做法不同，因为我们会360度、全方位地去讨论品牌、产品和对象……也有一些人熟悉印尼的其他方面，这些是我们可能没触碰过的。我们就能借助其他人的力量，打通市场的过程中也省下一些麻烦。”

走出新加坡，开拓新市场，是Young Hungry Free创办人王思洁追求的发展目标。印尼如今政局相对稳定，发展势头良好，加上当地浓厚的文艺气息，更让王思洁笃定进入印尼市场的想法。

王思洁今年较早时到雅加达开设货仓，但因为对当地环境不熟悉，过程相当琐碎。她说，通过灯塔计划，公司进入市场就有了“更长的跑道”，能更顺利启航。

“我自己一个人打理公司，所以想法常常很零散跳跃……灯塔计划帮助我打好正确的基础，做起事来更加清晰。他们的提问也让我能更清楚阐述品牌定位和我作为负责人的理念。”