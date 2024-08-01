印尼候任总统 普拉博沃的“多面人生”| 世界大解说

今年10月，印度尼西亚将迎来新的“太阳”。将在未来五年照耀这个东南亚第一大国的，就是现任国防部长、富商、前特种部队司令、苏哈多的前女婿，集多重身份于一身的普拉博沃。

2024年印尼候任总统普拉博沃在新加坡参加香格里拉峰会。（路透社）

对于普拉博沃，《联合早报》印尼专线高级记者蓝云舟如此形容：‘“我觉得这个人非常有意思。你觉得你知道得越多，就会发现你不知道的更多。因为他一直不断在进化。”

普拉博沃堪称当代印尼最具争议性的人物之一。早年不仅绑架、甚至涉嫌杀害反对苏哈多政府的民运人士，他甚至还被指控“排华”，是1998年暴乱的“幕后黑手”。

所以外界也有害怕普拉博沃上台后，会再次展现他“狭隘的民族主义”理念，让印尼好不容易建立起来的民主制度开倒车。

1998年印度尼西亚的媒体报道，普拉博沃承认他在暴乱中的过失，并愿意承担相应的责任。（互联网）

视频内容

00:00 印尼候任总统 普拉博沃的“多面人生”

01:00 “抖音爷爷” 与 “铁血将军”

03:50 从举家流亡 到军中崛起

07:08 高调访华，告别“狭隘民族主义”

09:08 1998年排华暴乱——抹不去的污点

13:54 政坛宿敌 化敌为友

16:31 谁才是印尼的“太阳”？

17:52 总统梦终圆 为权力还是家国？

普拉博沃的“黑历史” 大家还记得多少？

然而，普拉博沃的“黑历史”似乎并不是这一代选民最关心的话题。

首先，在2024年总统选举中，有一半以上的选民年龄都在40岁以下，而根据蓝云舟在选举现场的观察，普拉博沃这次化身为“抖音爷爷”，扭着屁股跳舞的形象，在社交媒体上爆红，俘获了无数年轻选民的心。

这是普拉博沃这次能胜选的关键因素之一。但不过是五年前，他塑造的形象还是一个保守的伊斯兰教徒以及铁血将军。不得不说普拉博沃身段之柔软，超乎外人想象。

2024年普拉博沃在胜选集会上，扭动起宽大的身躯，跳起他在抖音上爆红的舞蹈。（路透社）

其次，年轻选民对印尼曾经的黑暗历史并没有什么切身感受，更谈不上对普拉博沃有什么负面印象。尤其是华人社区，现在也没有很多对普拉博沃的反对声音与负面看法。

最后，普拉博沃的胜选，很大程度上归功于现任总统佐科。虽然佐科在2014与2019年两次大选中都击败普拉博沃，但两人不仅化敌为友，普拉博沃在2019年担任起了国防部长，洗刷了自己的“污点”。

更重要的是，普拉博沃现在还摇身一变成为佐科的“继承人”，不仅要延续佐科的政策，还将他超高的人气揽入怀中。

佐科与普拉博沃的自拍，两人在2024年大选建立了更加深厚的合作关系。（X平台）

普拉博沃—佐科的“共生关系” 未来会如何发展？

然而，待10月20日政权正式交接后，普拉博沃与佐科现有的这种共生关系，又会出现什么样的质变？这个问题如今成了印尼政局发展最大的悬念，引发各界揣测与关注。

尤索夫伊萨东南亚研究中心院客座资深研究员廖建裕教授认为，从普拉博沃最近的几次谈话看出，他上任后的当务之急会以推动经济解决民生问题为重。既然如此，他自然会更需要一个稳定的政治环境来实现国家的经济增长，而这么一个“稳定的政治环境”，必须靠一个稳固的“普科”关系来维持。

熟悉印尼政府内部作业的拉惹勒南国际研究院资深研究员雷纳盛培祥博士（Dr Leonard Sebastian）向《世界大解说》透露，据他所知，佐科目前正与普拉博沃联手制定新政府的新财政预算案。“这种情况是前所未见的事，一般新政府都会在新总统宣誓就任后，再由新总统率领团队着手制定。而今新总统未上任，由前后任总统联合制定财政预算案，可见两人关系仍然牢固，也同样重视执政的延续性。”

2024年2月28日，佐科为普拉博沃授予荣誉上将军衔，外界猜测这是当局帮助普拉博沃进一步洗刷自己的“污点”。（法新社）

爪哇文化只能有一个“太阳”

但他也强调：“爪哇文化中从来只能有一个‘太阳’，不可能有两个“太阳”并存；要是佐科野心膨胀，或者普拉博沃找到新的合作伙伴，都有可能会导致这段关系画上句号甚至破裂。”

所以接下来，普拉博沃的内阁会有多少佐科的亲信，佐科会扮演什么样的角色，副总统吉布兰会得到多少的实权，都是外界判断“普科”关系走向的重要风向标。

目前，普拉博沃内政方面遇到不小挑战。一方面，他承诺会延续佐科的迁都计划，另一方面，普拉博沃还承诺为820万学生提供免费午餐；如何在两项耗资巨大的项目中，平衡印尼有限的财政预算，是总统普拉博沃需要迈过的第一道坎。

普拉博沃在胜选后立即应邀访华，继续寻求与中国在经济乃至军事领域的合作。（普拉博沃 Instagram）

反倒是外交方面，普拉博沃除了在最近访华之行展现了要延续佐科亲华政策的态度，成长经历与教育背景也让他建立起区域和国际视野，格局会比相对内望的佐科来得更大，外界普遍看好普拉博沃在外交方面会比佐科更有作为。

廖教授倒是一语概括：“每一位当上印度尼西亚总统的人，都有个梦想：自视印尼为大国，所以立志当领导者，而不甘于做随从。所以，印尼不会愿意做美国的随从， 也不会愿意做中国的随从。他会立志成为东南亚乃至亚洲的领导者。这可能是个梦想，但是对许多印尼总统来说，这是个美丽的梦想。而普拉博沃，也不例外。”

本期《世界大解说》聚焦普拉博沃起起伏伏的人生经历，邀请学者观察家共同走进普拉博沃的世界，一窥这位印尼新领导人的多面人生。