印尼放宽限制 允怀孕14周堕胎

（雅加达彭博电）印度尼西亚修法放宽堕胎限制，允许妇女在某些情况下，在怀孕14周时堕胎。

印尼总统佐科本周签署了法案，使之成为法律。这项新法是女权活动分子和医疗从业人员提出要求后制定的。他们认为原有的法律规定孕妇不得在怀孕超过六周后堕胎，对强奸案受害者限制过多，导致一些妇女和女孩因非法堕胎而入狱。

在印尼，除了医疗紧急情况和强奸，堕胎是非法的。即便如此，2018年在印尼爪哇岛进行的一项研究显示，爪哇岛每年约有170万起堕胎案例。

2018年，印尼一名少女遭到哥哥强奸怀孕，后来因为堕胎被判入狱六个月，在印尼社会引起哗然。经舆论强烈抗议后，高等法院改判她无罪。这起案件使得要求堕胎合法化的呼声越来越强烈。

这项新规定是为改善妇女生育健康而采取的广泛措施之一，其他措施包括为公立医院提供私人资金，以及通过鼓励受过外国培训的医生到印尼工作和降低医学院学费来提高医生的人数。

世界银行的数据显示，印尼每1万人仅拥有六名医生。印尼的邻国新加坡每1万人就有25名医生，泰国有九名医生。

根据联合国人口基金的数据，印尼每10万起生产就有189名孕产妇死亡，远高于区域其他国家。这促使印尼人每年花费约115亿美元（约154亿新元）到国外求医生产。

印尼正在设法改善2.78亿人口的医疗保健服务。印尼偏远地区缺医少药，等待治疗的时间长达数月。2019年印尼人的预期寿命仅为71.3岁，而中上收入国家的平均预期寿命为76.3岁。