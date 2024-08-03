佐科为执政不足之处道歉

（雅加达讯）印度尼西亚总统佐科在总统任期即将结束之际，为自己过去的错误公开道歉。印尼社会人士和观察家称，在佐科执政的10年里，他对民主价值观和原则的维护不断减弱。

《雅加达邮报》报道，佐科星期四在独立月祈祷活动上表达歉意，在场者约3000人，包括内阁部长、宗教人士和回教组织领袖。他的演说也通过主要新闻电视台和网络平台现场转播。

佐科濒临落泪地以颤抖声音，为执政10年来政府的所有不足之处道歉。他说：“请容许我和马鲁夫为我们担任总统和副总统期间，可能犯下的错误，表达诚挚的歉意。”

佐科进一步说，在两届总统任期里，他发现要让所有人都满意，满足所有的期望，是不可能的事。“我不是完人，我只是个普通人。只有阿拉是完美的。”

草根出身的佐科上任之初承诺，要改革由政治世家和军方精英占主导地位的政治体制。他致力于建设基础设施和吸引外资，为此深获民心。

不过，在他的领导下，政府更频繁使用胁迫手法对付批评和反对政府的人，政党受到针对性的干预，执政联盟成员党遭到刑事起诉，人民在国家治理和立法方面的参与程度也降低了。印度尼西亚大学选举法讲师提提说：“在执政末期，佐科政府对民主价值观和治国原则的维护力度渐渐减弱。”

佐科也被指恋栈权势，意图建立政治王朝。去年10月，印尼宪法法院作出争议性裁决，为佐科长子吉布兰参加正副总统选举扫除障碍。当时宪法法院首席大法官安瓦尔是佐科的妹夫。吉布兰后来成为总统候选人普拉博沃的副手，这个组合在2月大选中胜出，来临10月走马上任。

另外，佐科的女婿、棉兰市市长波比已表明要竞选北苏门答腊省长；佐科幼子卡桑去年加入印尼团结党后，短短几天内接任党魁。