德国菲律宾今年将签防务合作协议

（马尼拉综合讯）菲律宾和德国会在今年较迟时候签署防务合作协议，内容可能包括德国向菲律宾提供军备。南中国海局势紧张之际，两国也重申在印太地区支持以规则为基础的国际秩序。

菲律宾国防部长特奥多罗星期天（8月4日）与到访马尼拉的德国防长皮斯托里乌斯举行会谈。双方会后表示将致力于建立德菲两军之间的长期关系，拓宽训练和双边交流，以及探讨扩展双边军备合作和开展联合项目。

两人也一同召开记者会。特奥多罗说，菲律宾正为加强国防而推动军事现代化，并且“希望接触可能提供这些能力的德国”。

“这些能力涉及到指挥与控制、反介入和区域拒止、海空领域和高科技装备领域。”

除了德国，菲律宾也与美国、日本、印度和瑞典等国签有防务合作协定。菲律宾政府此前也已宣布，接下来10年里拨款350亿美元（约464亿新元）推动军事现代化。

皮斯托里乌斯说，德菲防务合作协议最快有可能于今年10月签字。

皮斯托里乌斯是菲律宾和德国建交70年以来，首位访菲的德国防长。德国也是与菲律宾建立正式防务关系最久的国家之一，两国1974年通过行政协议，让菲律宾军队在德国受训。

特奥多罗指出，德菲合作是因为双方有着尊重联合国宪章，以及打造印太地区和平与稳定的共同愿景。

菲律宾与中国近年因南中国海主权纠纷交恶，双方船只不时在争议水域起冲突。在这背景下，菲律宾和德国在联合声明中强调倡导“有原则、可持续且深深扎根于国际法的和平”的重要性，并“反对任何从单方面，尤其是通过武力或胁迫来推进扩张性声索的企图”。

特奥多罗说，菲律宾并非挑衅北京当局，也无意挑起战事，但南中国海的对峙是中国“非法和单方面试图占有南中国海的大部分乃至全部”所致。

皮斯托里乌斯也说，2016年国际仲裁庭的裁决“仍然有效，没有例外”，“加强海上边界是我们的义务，我们正尽力这么做。”

德国上星期五（1日）加入在韩国的联合国指挥部，成为指挥部的第18个成员。指挥部由美国领导，负责维持韩朝边界秩序，并承诺在爆发战事时守卫韩国。

皮斯托里乌斯说，这反映了柏林当局深信，欧洲的安保与印太地区的安保息息相关。他重申，德国在本区域所做的承诺和交流并不针对任何一方，注重的是维护以规则为基础的秩序，保障航行自由和保护贸易航线。