印尼第二季度GDP维持5％以上同比增长

（雅加达综合电）尽管家庭消费增加，印度尼西亚今年第二季度的经济增长却进一步放缓。

根据印尼统计局星期一（8月5日）发布的季度经济数据，印尼今年第二季的国内生产总值同比增长5.05％，比第一季的5.11％低。

不过，第二季的国内生产总值环比依然取得3.79%增幅，比预期中来得高。

这也是印尼连续三个季度取得高于5％的增长，显示印尼经济的韧性。当局说，国内经济仍然牢固和稳定。

家庭消费占印尼全国消费过半。第二季度的家庭消费年比增加4.93％，与第一季度增幅相近。不过公共消费只增加1.42％，比前一季在政府发放现金补贴和上调公务员薪水等选前消息刺激下达到的近20％增幅锐减。

公共部门消费疲软，加重了对候任总统普拉博沃实现更快速经济增长的压力。普拉博沃设下了任内印尼经济年增长率达8％的目标，比现任总统佐科设下的7％目标还高。

印尼政府这个月将宣布2025年财政预算，预算案预料会为普拉博沃的重点政策，如孩童免费餐计划预留财政空间。财政部长慕燕妮星期一告诉媒体，预算案也会包含刺激经济增长的措施，不过她没有透露详情。

彭博社报道指，印尼的经济表现给了央行足够的空间，在接下来的一段时日内维持利率和货币稳定，并到了今年较迟时候或2025年才转向货币宽松政策。