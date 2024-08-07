菲美澳加首次在南中国海举行联合海空演习

（马尼拉综合电）菲律宾与中国在南中国海关系持续紧张之际，于星期三首次和美国、澳大利亚及加拿大在菲专属经济区内展开两天的联合海空演习。

在这四国举行联合军演的同一天，中国军队在南中国海黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）附近海空域组织联合战巡。

根据美菲澳加高级军事官员星期三（8月7日）发布的联合声明，此次演习旨在展示四国对加强地区及国际合作的集体承诺，以支持自由开放的印太地区。

声明说：“我们携手应对共同的海上挑战，并强调会一起致力维护国际法。……澳洲、加拿大、菲律宾和美国坚持维护航行和飞行自由权、其他合法使用海洋和国际空域的权利，以及根据如《联合国海洋法公约》等国际法规，尊重海洋权利。”

声明也说，参与联合军演的四国海军和空军部队会共同行动，提高彼此之间的合作和相互操作能力。不过，声明没有提到参与演习的舰船和军事单位的名称。

菲律宾军方发言人告诉法新社，这是菲律宾、美国、澳大利亚及加拿大首次共同举行“多边海上合作活动”，涉及海军和空军部队。

此次的四国军演是菲律宾总统小马可斯加强与盟国安全关系的努力之一。菲律宾最近从长期安全盟友美国获得更多国防资金，并于上个月与日本签署了一项重要的军事协议，类似菲律宾与美国和澳洲的现有协议。菲律宾还准备与加拿大签署一项新协议。

菲律宾也频频与其他国家举行联合军演，以应对与中国在南中国海的争端。上星期，菲律宾先后与美国和日本举行了联合军演，并计划本周五（9日）和越南在马尼拉湾附近举行联合海岸警卫队演习。

在菲美澳加四国举行联合军演的同一天，中国军队在南中国海黄岩岛附近海空域组织联合战巡。

中国解放军“南部战区”官方微博星期三发布消息说，此次联合战巡旨在检验战区部队侦察预警、快速机动及联合打击能力。

南部战区在官微强调：“一切搅局南中国海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动，尽在掌握之中。”

中国和菲律宾过去几个月围绕南中国海争议海域持续交锋。中国官方7月10日发布调查报告，称目前由中国实际控制的黄岩岛海域的生态环境质量优，珊瑚礁生态系统健康，以回击菲律宾指责中方破坏黄岩岛海域生态环境。