特斯拉传取消在更多国家设厂计划

（吉隆坡综合讯）据报道，美国电动车巨头特斯拉要在更多国家设厂的计划喊停，受影响的包括东南亚国家如马来西亚和泰国等。

特斯拉（Tesla）目前除了在美国，只在中国和德国有制造厂。特斯拉总裁马斯克2022年8月宣布，希望在全球设立10至12座超级工厂。墨西哥、韩国、马来西亚、印度尼西亚和泰国过后都积极争取特斯拉前去落户。

不过，特斯拉的电动车近几个月来销量下滑，增设工厂的计划可能受影响。泰国《民族报》星期三（8月7日）引述政府消息人士报道，特斯拉已取消在东南亚设厂制造电动车的计划，因为它在全球设厂的计划都已喊停，目前只讨论充电站项目。

泰国首相社德他去年9月21日说，他与马斯克举行视频会议时，邀请他到泰国设厂。但《民族报》的报道说，特斯拉去年11月至12月派往泰国的一组执行团队如今已经解散。

今年初也盛传特斯拉与印尼政府达成初步协议，准备在印尼设厂。

马国首相安华去年7月14日宣布，马斯克同意到马国投资。特斯拉去年10月2日正式在雪兰莪州赛城（Cyberjaya）成立马国营运总部。

对于特斯拉扩展计划有变的报道，马国投资、贸易及工业部发言人星期四（8日）说，这可能是特斯拉全球商业决策的一部分，但有关报道只是引述一个匿名消息人士，而并非特斯拉的正式声明。“相关报道必须得到特斯拉核实。”

发言人还说，即使情况确实如此，也不影响贸工部及属下机构2022年12月以来，全力改善马国产业改革和投资环境的努力。

马国投资、国际贸易与工业部长东姑扎夫鲁3月1日宣布，政府批准特斯拉向马国出口纯电动车。他说，特斯拉也将在马国设立检修与服务中心，并建立“超级充电站”（supercharger）网络。

这是安华2022年11月上台以来，马国政府截至当时争取到最具指标意义的投资项目。一般认为，这项投资一旦落实，将等同于大型跨国企业对马国经济和安华政府投下信心票。