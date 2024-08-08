新山六岁女童被掳案 警方：嫌犯预谋干案

（新山综合讯）马来西亚柔佛州总警长古玛说，被控掳走六岁女童廖家慧的被告梁文胜是事先观察与谋划，并不是随机掳走女童。

古玛星期四（8月8日）在柔佛州警察总部的记者会答询时说，调查显示，31岁的梁文胜（译音）是独自干案，并在掳走廖家慧之前就在现场观察情况，显示他是预谋干案。他说，被告失业，也没有前科。

古玛说，警方在被告家中搜出儿童色情物品，显示被告有性侵儿童的倾向。至于被告是否有恋童癖，古玛认为，“恋童癖”是医学专业术语，因此必须由医学专家鉴定。

廖家慧7月20日随母亲廖巧欣到柔佛依斯干达布蒂里Eco Galleria举行的日本盆舞节会场摆摊，结果当晚8时30分与家人走散。廖家慧失踪的消息传出后，网民纷纷在社交平台贴文协助寻人，许多商家也加入搜寻行动。

警方7月22日下午在依斯干达布蒂里逮捕四名嫌犯后，隔天清晨4时45分，在雪兰莪州北部的峇冬加里（Batang Kali）一家廉价酒店寻获廖家慧，并逮捕当时与廖家慧在一起的梁文胜。

梁文胜星期四在新山地方法庭和古来推事庭被控总共15项罪名，他都否认有罪。他获准以总计6万令吉（约1万7762新元）保释金保外候审。

他面对的15项控状包括掳绑、秘密非法禁锢、拥有猥琐物品、获取及拥有儿童色情物品、收藏儿童性虐待内容及非肢体性侵儿童罪行等。

