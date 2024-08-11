运营雅万高铁 印尼国企上半年亏损3亿元

（雅加达讯）雅加达—万隆高速铁路（雅万高铁）去年10月开始投入运作，参与营运的印度尼西亚国有企业今年上半年亏损了3.53万亿印尼盾（约2.93亿新元）。

印尼国家铁路公司（Kereta Api Indonesia，简称KAI）是雅万高铁项目印尼方财团Pilar Sinergi BUMN Indonesia（简称PSBI）的合资企业之一。《雅加达邮报》引述该公司日前发布的最新财务报告，指KAI今年上半年因参与雅万高铁项目而蒙受1.81万亿印尼盾的亏损。

PSBI由KAI、国营建筑公司Wijaya Karya、付费公路公司Jasa Marga和种植商PTPN VIII四家国有企业组成，其中KAI持有51.37％股份。PSBI上半年的亏损总计3.53万亿印尼盾。

取名WHOOSH的雅万高铁由PSBI与中国国有企业财团联合组建的印中高铁公司（Kereta Cepat Indonesia China，简称KCIC）负责承建及营运。印方拥有KCIC六成股份。

因此，加上中方蒙受的亏损，雅万高铁上半年的实际总亏损比印尼方面发布的数字还要更高。

尽管在雅万高铁项目上蒙受亏损，KAI仍在上半年取得1.1万亿印尼盾净利，年比增长33％。公司通过其他渠道开源，包括扩增煤炭货运服务和增设客运豪华座。

KAI上半年也向中国国家开发银行偿还915亿印尼盾利息。公司此前获得国家开发银行等值7.28万亿印尼盾的美元和人民币贷款，用于补足雅万高铁项目成本超支。贷款期限为45年。

KAI未立即就雅万高铁运营情况对公司财务状况的影响置评。