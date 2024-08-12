普拉博沃承诺接任后继续建设新都

印度尼西亚候任总统普拉博沃承诺“继续，可能的话完成”新首都的建设。他预计，新都四到五年内就能发挥运作功能。

普拉博沃这番话消除了近期围绕他就任后会否继续建设新都所出现的不确定性。印尼媒体报道，他星期一（8月12日）在位于东加里曼丹省的新都努山达拉说，他意识到兴建新首都会是“漫长和艰难”的工程。如果能做到，他的目标是完成现任总统佐科开启的这项工程。

“我相信佐科总统担起了历史性的角色。他发起了这个项目，我在最低程度上会延续项目发展，可能的话把它完成。”

佐科星期一在新都首次召开全体内阁会议，34名内阁成员几乎全员到齐。会上讨论了新都建设、现任政府的表现，以及接下来一年的工作事项，包括新旧政府交接。

近来，新都工程进度滞后，外国投资者也采取观望态度。即将在10月卸任的佐科过去几个月频密视察，并推出利好政策，希望在卸任前能建多少是多少。

当局直播了佐科在内阁会议上的开场白。他说，新都标志着印尼的历史新篇章。“努山达拉是一块画布，让我们能在上面刻画未来。不是每个国家都有机会、有能力从零开始建设新首都。”

他强调，推动迁都是为了实现更平等的经济发展，把经济活动分布到爪哇岛以外的地区。爪哇岛的经济活动占印尼国内生产总值（GDP）的58％。

佐科说，新都将推动东加里曼丹省，尤其是巴厘巴板市（Balikpapan）和北佩纳扬巴塞尔县（Penajam Paser Utara）的经济增长。他也对外资注入和普拉博沃继续推动项目表示有信心。

印尼星期六（17日）迎来独立日，佐科本来计划在这天正式迁都至努山达拉。建设进度一再拖延后，佐科表示不会在新都的准备工作还没做好时就颁布迁都政令。政令颁布的时间得视建造进度而定，可以是在10月之前或之后。

研究印尼新都工程的新加坡南洋理工大学社会科学院副教授苏菲卡（Sulfikar Amir）接受《联合早报》访问时说，印尼迁都计划从概念上和巴西1960年将首都从里约热内卢迁至巴西利亚相同，但比巴西的迁都工作规模更大、成本更昂贵，对人民和环境的影响也更大。

苏菲卡指出，努山达拉的规划过程太仓促，缺乏公共咨询和民众参与，“整个过程的用意是达到佐科的目标，在他卸任前建起一座新首都”。

“如果佐科从一开始就没有打算在8月启用新首都，工程延误不会成为问题。如今进度落后，给外界形成的印象是，这个项目比佐科预期中更充满挑战。”

苏菲卡也说，普拉博沃接任后会不会颁布迁都政令目前还说不准，因为普拉博沃也意识到其中的后果。