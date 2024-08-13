伙食住宿供应困难 印尼新都独立日活动规模缩小

（雅加达综合讯）地点偏远加剧伙食和住宿供应困难，印度尼西亚政府把邀请出席新首都独立日仪式的宾客人数从8000人大幅削减至1300人。

印尼总统佐科星期一（8月12日）在东加里曼丹省出席新都努山达拉国际会议中心动土仪式，并谈到当局筹办新都的独立日庆祝仪式遇到的挑战。他说：“我们原本邀请8000名宾客。经过一些估算，我们发现酒店不够。住宿不够，伙食供应也很困难。”

印尼星期六（17日）庆祝独立79周年。据当地媒体报道，当局把邀请名单减半至4000人，过后再减半至2000人，但仍超出客房所能容纳的人数。政府最后再度削减人数至1300人，也就是原定计划的约六分之一。

庆祝仪式也向数千名居住在当地、不须要住在酒店的居民开放。

由于人数限制，今年的独立日庆祝活动，如文化表演、升旗礼和军队演练，都分散在雅加达和努山达拉两个会场进行。

印尼总统府8月13日发布的照片显示，印尼总统佐科（中）和副总统马鲁夫（中右）与各地省长及市长在新都的总统府前合照。（法新社）

独立日庆祝活动的预算不断扩大，引发不满。与佐科关系决裂的斗争派民主党上周抨击政府浪费资源，并呼吁政府更谨慎使用公帑。

斗争派民主党发言人芝科说：“这显示总统佐科在任满前的不敏感。民众的经济困境日渐加剧，比如大规模裁员、基本物资物价高涨，以及教育费飙升。”

国民使命党议员古斯帕迪也要求政府在新都庆祝活动安排的花费上更透明，他并指民众可能认为政府与群众脱节，罔顾国民所处的经济困境。

佐科试图淡化开销问题，指今年的独立日活动分两地举行，因此开销增加合情合理。

国务秘书普拉迪诺也称，今年活动花费的增幅“不显著”，并指花费增加是因为要给努山达拉的受邀嘉宾预订住宿和安排接驳。

此前，安塔拉通讯社报道，东加里曼丹省租车业者达蒙称政府有意租赁1000辆豪华轿车，接送贵宾。报道也指当局已签署谅解备忘录并预支一半费用。由于还得从外省借调车子，每辆车的每日租金约达2500万印尼盾（约2087新元）。

不过达蒙过后接受《雅加达邮报》访问时否认上述说法，并表示自己提的是假设性数据，政府并没有与他们签署任何协议。

交通部发言人说，当局安排了97辆巴士，负责接送出席努山达拉升旗礼的宾客。