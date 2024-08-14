佐科最后一份财政预算 赤字料逼近法定3％上限

（雅加达彭博电）印度尼西亚总统佐科星期五发表任内最后一份财政预算。一般相信印尼新财年的赤字所占国内生产总值比重将逼近3％的法定上限，这也为新一任政府能否顺利推行其他庞大政策留下揣测空间。

佐科即将在10月卸下总统职务，并交棒给现任国防部长普拉博沃。星期五（8月16日）的财政预算将涵盖普拉博沃任期的第一年。印尼今年的赤字扩大，货币疲软推高融资和发放补助的成本，因此分析师认为2025年的财政赤字将介于国内生产总值（GDP）的2.3％至2.8％，并更可能接近这个区间的高位。

投资者希望通过财政预算了解印尼政府如何在延续佐科政策的同时，兼顾下一任政府的措施，包括普拉博沃所承诺推出、总值290亿美元（约381亿新元）的免费营养餐计划。市场也充分意识到，尽管普拉博沃否认有意去除印尼财政赤字的法定限制，他仍有可能调整财政预算。

市场分析师告诉彭博社，目前市场情绪仍然紧绷并注重审慎理财，普拉博沃不太可能有打破稳定局面的举动。

新财年的财政预算里，市场普遍关注债务融资、人力资本、基础设施建设和社会补助等内容。

分析师指出，印尼今年的财政赤字预计占国内生产总值的2.7％，高于原先估计的2.29％，因此下一个财年的预计盈收能否确保赤字不超出上限，会受到密切留意。

投资者也关注全球经济前景疲软，以及明年是否如期上调增值税对印尼国库的影响。

下一届政府强调提升人力资本，因此财政预算预计对福利政策有更多着墨，这也有别于佐科任内侧重建设项目的方针。

市场也会关注印尼政府会否为较低收入家庭提供更多社会援助，提振购买力。

财政预算预计也会注重基础设施项目，以推动印尼朝绿色能源转型并把印尼发展为电动车制造枢纽。不过印尼政府可能会把更多注意力放在新的重点项目上，而这也将决定当局有多少资金继续建设尚未吸引到外资的新首都建设工程。

新总统有意较快新都建设

新都努山达拉的建造进度迟缓，也可能迫使当局把第一批公务员迁至新都的计划再度延后。当局原本计划今年3月安排第一批公务员迁至新都办公，但计划先是延后至7月，过后再推至9月。

第一批公务员有1万多人。佐科星期三（14日）在努山达拉告诉媒体，第一批公务员搬迁的日期仍是9月，不过得视新都的工程进度而定。他说：“我们不想强行展开。如果新都还没准备好，我们会延后。”

他也说，普拉博沃有意加快新都建设。“我告诉他努山达拉的建设会耗时10年、15年、20年。他说‘在我看来不够快，我要四年、五年、六年（建好）。’由他来决定。”