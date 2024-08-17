丹州能吉里补选国阵巫统大胜

马来西亚国民阵线在吉兰丹能吉里州选区补选中大胜，一雪前耻。分析指，这能提高国阵特别是巫统的士气，但不能视为马来票已回流。国阵胜选主要是当地选民不满执政丹州的伊斯兰党表现，用选票表达不满。

能吉里补选星期六（8月17日）投票。据选举委员会官方成绩，国阵的巫统候选人莫哈末阿兹玛威（38岁），以9091票击败国民联盟的土著团结党候选人莫哈末里斯华迪（41岁），多数票3352张。后者获得5739票。

这是第一场因土团党议员“变心不退党”，抵触反跳槽法而引发的补选，也是国阵2022年大选后与希望联盟合作以来，首次收复失地。

不过，马国时事评论员蓝志锋接受《联合早报》访问时说，希盟向来在丹州没影响力，因此这场补选是巫统和国盟，特别是伊党之间的较量，胜选对巫统主席阿末扎希意义重大。

“阿末扎希在竞选期间至少六次到能吉里助选，因此国阵有好成绩，显示他还有影响力。这对他是一大鼓舞，让他更有信心面对党内压力。”

“但这只是地方补选，不能说明马来票整体趋势。丹州的马来选民向来和马来西亚其他地方不同，这个选举结果更多是对丹州执政党伊党有意见。这对伊党是一记警钟，须调整政策，不能只关注宗教议题，忽略地方发展和民生问题。”

马国政治学者潘永强也认为，伊党在丹州执政超过30年，但当地的发展不大，州内选民开始不再认可伊党。

他向《联合早报》分析，马来选民未必会根据政治原则投票，因此不会受议员是否跳槽影响。“他们较重视宗教民族主义……国盟无法赢得中央政权，绿潮的煽动力也就无法持续。”

他也说，这次大胜是阿末扎希的胜利。“阿末扎希带领巫统在伊党的本命州夺回马来选民八成以上的议席，含金量极高。这可压下党内不想与希盟合作的声浪。”

能吉里有2万零259名合格选民，其中马来人占86%、原住民14%，华族和印族分别仅占0.2%及0.1%。这次补选投票率达74%，高于去年州选时的61%。

阿末扎希当晚在脸书感谢选民时说：“这不仅是一份信任，更是一份重大责任……斗争的路还很长，我们会努力恢复人民对国阵和巫统的信任。”

国盟能吉里补选行动主任安努亚慕沙则把败选归咎于高投票率，指这对国阵有利，但没有进一步说明。