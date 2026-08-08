（东爪哇省玛琅／雅加达综合电）受强厄尔尼诺现象引发的极端干旱气候影响，印度尼西亚东爪哇省一个著名的国家公园自星期一（8月3日）起爆发严重山火。截至星期五（7日），大火已烧毁超过120公顷的国家公园土地，面积相当于约180个足球场。

这个以布罗莫火山及火山沙海闻名全国的布罗莫·滕格尔·塞梅鲁国家公园（Bromo Tengger Semeru National Park）目前全面关闭。

国家公园管理局和消防当局指出，起火区域主要集中在陡峭悬崖与山谷地带，地形险峻，地面消防人员难以徒步深入，灭火工作极度依赖空中灭火和风向变化。当局已派出灭火直升机和无人机全力扑救。

当局怀疑山火是人为活动不慎引发，在极度干燥的天气催化下迅速失控。

印尼气象、气候和地球物理局早前警告，由于厄尔尼诺现象等原因，今年的旱季比往年更加强烈和漫长，爆发山火的风险也更高。

当局的数据显示，截至7月底，印尼已有超过七成地区进入旱季，东爪哇省部分地区已连续数十日滴雨未降。

印尼林业部统计，今年上半年全国有超过10万7000公顷土地烧毁，是2023年林火总损毁面积的两倍以上。

印尼公共工程部指出，全国目前有多达492个地点出现旱情，当局已采取多项应对措施，包括应急响应、水资源调配，以及加强中央和地方政府之间的协调。

马国多地空污指数达不健康水平

吉隆坡周六下午开始出现烟霾，建筑物笼罩在烟霾中。瑞士空气质量技术公司IQAir官网数据显示，吉隆坡周六傍晚的空气污染指数达到119点的不健康水平。（读者提供）

随着印尼林火持续蔓延，跨境烟霾污染问题再度显现。印尼加里曼丹林火产生的浓烟顺风飘入邻国，导致马来西亚砂拉越州的空气质量急剧恶化，有六个地区的空气污染指数达到100点以上的“不健康”水平。

据《中国报》和《南洋商报》报道，马国环境局网站实时监测的数据显示，截至星期六（8日）下午3时，全马有七个地区的空气质量处于不健康水平，其中砂拉越占了六个。砂拉越西连的空气污染指数最高，达172点。此外，西马雪兰莪州的佐汉斯迪亚（Johan Setia）也达到107点的不健康水平；瑞士空气质量技术公司IQAir官网数据显示，吉隆坡空污指数周六傍晚达到119点的不健康水平。

东南亚其他地区也持续出现干燥天气，导致多个地区出现火点。马国环境局副总监阿祖丽引述亚细安特别气象中心的数据指出，在印尼加里曼丹侦测到643个火点，苏门答腊17个，马来西亚25个。

马国当局已启动应对露天焚烧及烟霾的行动，包括环境局加强每日巡逻及执法。