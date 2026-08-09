印度尼西亚在迄今为止规模最大的缉毒行动之一中，从一艘悬挂外国旗帜的货船上，查获1.3吨含有克他命的毒品，价值上亿美元，并拘捕船上八名船员。

法新社报道，印尼国家缉毒局局长苏尤迪（Suyudi Ario Seto）星期天（8月9日）召开新闻发布会，宣布这个消息。

苏尤迪说，当局2月接到情报称，涉案货船正从泰国向东驶往印尼，船上载有可疑货物，并由此展开长达数月的监控。

8月7日，这艘挂着坦桑尼亚国旗的货船在进入印尼领海时，被一艘印尼海军军舰拦截。随后，联合行动组在船内发现65袋藏匿的货物。

经检测，确认这些物品含有氯胺酮（ketamine，俗称克他命）。氯胺酮主要用作速效麻醉剂，但被广泛滥用为非法派对毒品。在印尼，克他命的分销受到严格管控和监控。

这艘船上的八名船员也已被拘留，包括七名缅甸公民和一名台湾人。

警方估计，这批重达1.3吨的货物，价值约2.07万亿印尼盾（约1.47亿新元）。当局仍在搜查船只，以确认是否还有更多毒品。

苏尤迪说，当局仍在调查这批货物的来源、目的地港口、发货方以及收货方。

印尼总统普拉博沃上任以来，持续加大对毒品的打击力度。

去年10月，警方销毁214.84公吨各类毒品，包括186.7公吨大麻、9.2公吨冰毒及210万颗摇头丸，总值估计约29.37万亿印尼盾（约23亿新元）。这些是普拉博沃上台一年期间，警方在多次肃毒行动中缴获的毒品。