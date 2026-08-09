（八打灵在也讯）马来西亚再掀种族课题争议；伊斯兰党主席哈迪阿旺指责隶属希望联盟的民主行动党披着民主外衣，吸引对回教理解不足的宗教人士与学者延续并执行殖民者的政治议程，消灭马来回教徒与回教在马来西亚的地位。

《星洲日报》报道，哈迪阿旺星期六（8月8日）在脸书平台以《伊党主席的心声》为题发长文，指责民行党提出的“马来西亚人的马来西亚”理论，是在利用那些忘却自身民族身份的马来人，也在其他族群之间散播种族主义思想。

他也指，希盟执政时期的言谈举止有贬低回教和马来语地位之嫌，包括挑战联邦宪法中回教地位，削弱马来统治者地位，降低马来语地位，也反对部分州政府落实回教法。

哈迪阿旺批评，一些同属希盟的公正党和诚信党马来领袖为民行党辩护，还反指那些捍卫回教和回教徒领导权的人，是种族主义或宗教狂热分子。

他说，回教政党及组织必须更团结，包括伊党、巫统和其他马来政党与“全民共识”等非政府组织也须加强合作。“只有先团结回教徒，才能进一步团结其他族群，并最终实现多元社会的共同发展。”

希盟马来政要回呛伊党指控无根据 警方立案调查

不过，诚信党妇女组主席艾曼阿蒂拉反驳，伊党应通过法律途径提供证据证明上述论述。

她提醒，政治领袖勿在政治斗争中打着回教旗号，作为制造敌意或散播仇恨的工具。

她认为，即使政治观点上存在分歧，也不应无视证据及公平程序，妄自评断他人的意图、信仰或忠诚。

雪兰莪州沙亚南社青团已针对伊党言论向警方报案。社青指出，哈迪阿旺的言论是有意激化社会分裂，利用宗教及种族敏感课题捞取政治资本。“散播这类指控非常危险，可能破坏马来西亚多元种族宗教社会长期建立起来的和谐与团结。”