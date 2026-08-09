国盟主席及伊党副主席阿末山苏里指出，土著团结党目前仍是国盟成员，国盟尚未作出撤销土团党成员资格的决定。

《东方日报》报道，阿末山苏里星期天（8月9日）为霹雳州伊斯兰党第23届代表大会主持开幕后说，截至目前土团党仍是国盟成员。

他说，近期有报道指数名土团党国会议员已向社团注册局提出投诉，质疑土团党领导层的合法性。“因此，我们（国盟）也希望了解社团注册局将如何处理相关问题，目前他们仍然是国盟成员。”

询及国盟是否会召开会议讨论土团党的成员资格，阿末山苏里说，国盟目前的首要任务是备战即将举行的马六甲州选及下一届全国大选。

他说，国盟现阶段最重要的是确保在马六甲州选中赢得更多议席，并为联邦层面的选举做好准备，因此目前没有其他事项需要列入议程讨论。

针对土团党领袖有意将党内对国盟立场的分歧带到社团注册局，他指出，土团党领袖有权采取他们认为适当的行动，但必须遵守宪法及法律。“马国是一个独立国家，也有既定的规则和法律。他们要采取什么行动是他们的事，只要遵守宪法及法律规定即可。”

另一方面，伊斯兰党主席哈迪阿旺星期五（7日）曾声称，土团党主席慕尤丁宣布该党将组成新联盟后，土团党的国盟成员资格已根据国盟章程自动失效。