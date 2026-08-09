马来西亚内政部长赛夫丁指出，随着全球地缘政治格局持续演变，滞留马国的难民欲透过联合国难民署安置到美国等第三国的机会已变得“非常渺茫”，因此政府正积极推进难民身分筛查，以落实遣返原籍国机制。

《中国报》报道，赛夫丁星期天（8月9日）为移民局足球俱乐部电单车队巡游主持挥旗礼后，向记者说明安置难民所面临的国际现实困境，并指在探讨遣返方案时，也须纠正国内长期发酵的难民争议与刻板印象。

他强调，马国境内的缅甸难民涵盖多达19个族群，绝非只有“罗兴亚人”，因此呼吁民众及媒体改用“缅甸难民”统称这一群体，避免过度聚焦罗兴亚课题，从而造成以偏概全的误解。

他说：“除了罗兴亚人，还有钦族、阿拉干族等……马国也收容来自阿富汗、伊拉克及约旦等国的难民，民众必须从更宏观的背景来看待这类课题，难民危机并非只涉及单一国家或单一族群。”

针对缅甸政府早前承诺愿意接收约5000名滞留马国的缅籍难民，赛夫丁说，移民局与警方已正式启动大规模的联合登记与筛查程序，为后续的遣返工作铺路。

他披露，当局的首要目标是目前被关押在移民局扣留营内、人数超过4000名的缅甸公民，当局须严格厘清他们是否具备难民身分，或触犯移民法令。

“一旦确认难民身分，这批人士将成为首批被安排遣返原籍国的群体。”

他说，这项登记与筛查程序随后将扩大至扣留营外的缅甸人，政府将建立主动接触机制，呼吁他们现身接受登记，预计今年第四季度可掌握初步的登记数据。