（吉隆坡综合讯）在缅甸同意接收5000名滞留马国的罗兴亚难民后，马来西亚政府确认将遣返目前遭扣留的首批约4000名罗兴亚人。

据《星洲日报》报道，马来西亚外交部长莫哈末哈山星期一（8月10日）出席第59届亚细安日庆典后告诉记者，他已与缅甸外交部长丁貌瑞通过话，丁貌瑞同意派船到马国接收5000名已确认身份的罗兴亚人。

不过，莫哈末哈山指出：“关键还在于这5000人的安全保障。如果将他们送回去，人身安全得不到保障，甚至迫使他们得再度逃离缅甸，那这样的遣返将毫无意义。”

他透露，马国内政部正对此事展开深入评估与协商。一旦内政部与缅甸相关部门达成一致决定，外交部将协助安排难民遣返事宜。

莫哈末哈山也强调，亚细安与缅甸达致的五点共识，仍是解决缅甸局势的核心依据。

缅甸军方2021年2月发动政变民选政府后，政局动荡至今。亚细安2021年4月和缅甸军政府首脑敏昂莱达成五点共识，包括立即停止暴力、与缅甸各方进行具建设作用的对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。敏昂莱虽同意五点共识，却并未付诸实行。

莫哈末哈山指出：“当年的五点共识，是时任缅甸领导人与亚细安其他成员国同意并签署的。缅甸政府如果有诚意，完全有能力落实——即停止对平民的暴力行为，并与国内冲突的所有相关各方展开对话。”

他认为，亚细安必须施加外交压力，促使缅甸恢复国内和平与稳定，才能从源头遏止新难民继续出现。

马内长：滞留难民赴第三国机会渺茫 只能遣返原籍国

马来西亚内政部长赛夫丁星期天（9日）出席内政部属下移民局的活动后告诉记者，随着全球地缘政治格局持续演变，滞留马国的难民欲透过联合国难民署安置到美国等第三国的机会，已非常渺茫；马国政府因此正积极推进难民身分筛查，以落实遣返原籍国机制。

关于遣返罗兴亚人的具体行动，赛夫丁指出，首批准备遣返的是目前关押在移民局拘留营的逾4000名缅甸公民。

他说，当局须先厘清他们是否具备难民身分。“一旦确认难民身分，他们将是首批安排遣返原籍国的难民。”

马来西亚目前根据联合国难民署的安排，接纳超过21万5000名难民及寻求庇护者，当中有超过12万6000人是已向难民署登记的罗兴亚人。不过马国政府估计，境内罗兴亚人总数已达约20万。