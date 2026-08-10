（吉隆坡综合讯）马来西亚国民联盟成员伊斯兰党及土著团结党针对哪一方应该继续留在联盟内而僵持不下后，土团党促请社团注册局介入此事。伊党则表明，若当局要求针对国盟内部纠纷进行澄清，伊党准备做出解释。

《星洲日报》报道，伊党总秘书达基尤丁星期天（8月9日）告诉记者：“让社团注册局决定。如果社团注册局要我们解释，我们就解释。”

达基尤丁也是国盟总秘书。他说，任何一方都有权向社团注册局投诉，但是否采取进一步行动则由注册局决定。

他说，伊党从未拒绝土团党使用国盟标志，但土团党在森美兰州选举选择独自参选。

伊党主席哈迪阿旺上星期五（7日）在脸书说，土团党主席慕尤丁之前表明有意另组政治联盟后，土团党已抵触国盟章程而自动被踢出国盟，国盟不必为此另作裁决或发出正式函件。

土团党总秘书阿兹敏阿里随即驳斥哈迪阿旺，并指国盟党章并没有自动终止成员党资格的条款。

土团党宣传主任敦费沙则表明，准备针对土团党在国盟的地位问题，向社团注册局提出正式投诉。他指伊党采取的单方面行动侵犯其他成员党的权利，也违反了国盟党章。

国盟章程规定，任何决策必须获得所有成员党一致同意。换言之，除非土团党自行退出国盟，否则将继续是国盟成员党。

国盟主席及伊党副主席阿末山苏里上星期六（8日）承认，根据章程，土团党仍是国盟成员。