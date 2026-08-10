代行印度尼西亚中央银行行长职务的德斯特莉获总统普拉博沃提名为下一任行长。印尼政府在两周内敲定提名人选，且只提名被市场认为代表政策延续性的德斯特莉，显示普拉博沃有意向市场释放维持货币政策可信度和货币稳定的信号。

印尼国务秘书普拉塞蒂星期一（8月10日）在记者会上宣布，普拉博沃已向议会提交提名人选。当局没有说明新行长将开始新的五年任期，还是完成前行长佩里剩余的任期。

除了央行行长，普拉博沃也就央行高级副行长、副行长、驻外大使和金融服务监管局理事等职缺做出提名。当局没有就这些提名提供更多详情。

根据印尼法规，议会须在一个月内就通过或否决被提名人选进行表决。议会目前休会，并于星期五（14日）复会。

据报道，印尼议会自2008年以来不曾否决在任总统提名的央行行长人选。印尼议会绝大部分议席由普拉博沃的执政联盟掌控，一般相信德斯特莉的提名将获得通过。

原行长佩里7月25日无预警请辞，为印尼市场投下震撼弹。有报道指佩里在请辞前曾因经济增长战略及流动性政策，与财长普尔巴亚发生激烈矛盾。

受市场担忧印尼财政纪律和资金外流等因素影响，印尼股市今年已流失约三成市值，印尼盾更创下兑美元的历史新低。佩里在风口浪尖上闪辞，更加剧投资者对印尼未来货币政策展望的顾虑。

佩里离职后，副行长德斯特莉便担任代行长。她被视为务实和稳定的决策者，也能体现央行的政策延续性，因此是呼声最高的行长接班人选。她获提名后，印尼盾兑美元升值0.7％，达到一个多月来的最高水平。

现年62岁的德斯特莉于2019年出任印尼央行副行长，长期负责监管货币市场与支付系统。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座资深研究员阿安（A’an Suryana）接受《联合早报》访问时说，根据法律，印尼总统有三个月的时间向议会提名行长人选。普拉博沃在两周内便做出决定，显示他有意制止外界对提名人选的诸多揣测。

此外，普拉博沃虽然可提名多达三人，却只提名德斯特莉，意在“向议会施压，通过这项提名”。

阿安说：“德斯特莉熟悉经济理论，了解央行决策过程，也善于沟通……她给人的印象是应变能力强，作风务实，既不鸽派也不鹰派。”

雅加达帕拉玛地纳大学高级经济学者维查扬托则说，德斯特莉被认为对市场友好，普拉博沃提名她，意在释放央行独立对印尼货币政策可信度和印尼盾稳定至关重要的信号。维查扬托认为，德斯特莉会延续央行目前的立场，但也会比前任更迎合政府的要求。

普拉博沃政府任内，印尼央行被要求支持政府的经济增长议程，议会也通过法案，赋权国会对央行进行绩效评估。维查扬托指出，这些举措意味政府有更多空间对央行进行财政管控和政治介入，外界会继续对央行独立性存有顾虑。

阿安说，央行的独立性对市场能否维持对印尼货币体系的信任至关重要。市场如果不再信任体系，投资者会却步，对印尼经济将造成负面影响。

“德斯特莉是获普拉博沃提名，不排除她可能对普拉博沃心怀感激。如何保持独立，是她得做的功课。”